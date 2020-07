Zack Snyder revela porque Superman mató a Zod en ‘Man of steel’

Superman: Man of Steel, película dirigida por Zack Snyder, no fue bien recibida por algunos fanáticos de DC Comics. A pesar de presentar una historia de origen sólido para el Hombre de Acero, la historia no convenció a los seguidores del superhéroe.

Uno de los aspectos más discutidos de la producción de protagonizada por Henry Cavill es la decisión de Superman de matar al General Zod, algo que sorprendió a los espectadores.

Esto se debe a que Snyder rompió una de las reglas principales del personaje de los cómics: el no matar a sus enemigos.

Sin embargo, el director explicó las razones por las que Superman iba en contra de su naturaleza al terminar con la vida de otro ser vivo, y lo relacionó con su anterior película de cómics, Watchmen.

“Si entendemos que Superman está salvando al mundo de ser esencialmente terraformado en otro planeta, el bien mayor prevalece. Es como la situación que ocurrió con Ozymandias, cuando se hace un gran sacrificio para salvar al mundo.

En este caso, Zod es un tipo poderoso, sugerir que podrías derrotarlo sin que él casi gane, no es realista en absoluto o el tipo de consecuencia que quería de mis películas de superhéroes”, explicó el cineasta.

Es así que Snyder decidió desviarse de los rasgos establecidos de Superman y hacer que matara a Zod para agregar seriedad y realismo a la primera película del DCEU.