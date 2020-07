Constantine 2: director revela detalles de segunda parte con Keanu Reeves

Constantine se ha convertido en una película de culto y sus seguidores la consideran como una de las mejores producciones en las que participó Keanu Reeves. No obstante, el filme no tuvo una gran acogida por parte del público y la crítica especializada en su momento.

Desde su estreno en 2005, la idea de una secuela ha surgido varias veces a largo de los años. Por este motivo, los creadores finalmente rompen el silencio sobre la soñada segunda parte y revelan las ideas que tenían en mente. ¿Llegará tras el estreno de Matrix 4 y John Wick 4?

Durante la última edición de la Comic-Con 2020, el director Francis Lawrence, el productor Akiva Goldsman y Keanu Reeves agradecieron a los seguidores que mantuvieron viva la película y se mostraron contentos con la reivindicación conseguida.

En cuanto a la segunda parte, el cineasta dejó en claro que tiene toda la intención de llevarla a cabo. “Se ha aceptado. Sería genial descubrir una secuela (...) Hemos estado tratando de resolver una. Sería genial hacer la versión realmente oscura y aterradora”, fueron sus palabras.

A fin de aprovechar los elementos del género de terror, el productor señaló que deseaban hacer una secuela con calificación Hard R, la cual implica contenido violento, sexual y lenguaje soez. No obstante, señaló que es un reto porque cada vez son más difíciles de hacer.

Una de sus ideas favoritas para la secuela se trataría de la adición de Jesús como personaje. “Me encanta una donde [Constantine] se despierte en una celda y tiene que identificar a un prisionero. (...) Era Jesucristo. Él viene y está en Nueva York”, dio a conocer.

De acuerdo a We Got This Covered, Warner Bros prefiere un reinicio de Constantine en vez de una continuación. El guion estaría a cargo de Mattson Tomlin, conocido por ser coguionista de The Batman y conservaría varias de las ideas expuestas por los creadores.