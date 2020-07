Marvel: las películas del UCM que llegarán en los próximos meses

El UCM sigue en pie. A pesar de que los estrenos que se iban a realizar en las próximas semanas se suspendieron debido a la emergencia sanitaria, Disney acaba de anunciar su nuevo calendario y por ahora, solo apuesta por estrenar ‘Artemis Fowl’ directamente en Disney Plus.

Se creía que la compañía iba a hacer lo mismo con el estreno de Black Widow, pero la película de Marvel quedará reservada para cuando el público pueda volver a visitar las salas de cine.

Pese a que la película de la Viuda Negra estaba prevista a estrenarse en mayo de 2020, se ha postergado para el próximo 6 de noviembre.

Es así que el largometraje protagonizado por Scarlett Johansson ocupa el lugar que Marvel Studios tenía reservado para Eternals. Estos cambios se repiten en toda la fase 4 del UCM y las nuevas fechas de estreno son las siguientes:

Black Widow - 6 de noviembre de 2020

Eternals - 12 de febrero de 2021

Shang-Chi and the Legend of the Rings - 7 de mayo de 2021

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness - 5 de noviembre de 2021

Thor: Love And Thunder - 18 de febrero de 2022

Black Panther 2 - 6 de mayo de 2022

Capitana Marvel 2 - 8 de julio de 2022

Se espera que los nuevos días de estreno no se modifiquen en las próximas semanas para tranquilidad de los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel.