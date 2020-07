Oscuro deseo: Alejandro Speitzer pasa de Cómplices al rescate a la serie ‘erótica’ de Netflix

Desde hace unos días, Alejandro Speitzer viene llamando la atención de los usuarios de Netflix gracias a su última producción: Oscuro deseo. La ficción, donde comparte elenco con la popular Maite Perroni, le ha dado la oportunidad de reencontrarse con su público, que ya lo había visto en Cómplices al rescate de 2002.

Speitzer, quien empezó su carrera de actuación desde muy temprana edad, conoció la fama por la telenovela protagonizada por Belinda. En aquella ocasión, el actor dio vida a Pipe Olmos, uno de los integrantes de la banda.

Pero esta no fue la única. Speitzer también ha participado en otras telenovelas como Bajo el mismo cielo, Atrévete a soñar, Esperanza del corazón, Mentir para vivir, Bajo las riendas del amor, Señora Acero: La Coyote, La reina del sur 2, etcétera.

Alejandro Speitzer en Oscuro deseo de Netflix

Con su amplia trayectoria, el actor ahora ha convencido a los cibernautas con el personaje de Darío en Oscuro deseo, ficción que está posicionada entre las series y películas más vistas en Netflix en Perú.

La ficción mexicana nos lleva a conocer a Alma (Maité Perroni), una catedrática que explorará sus más profundos deseos junto con Darío (Alejandro Speitzer), un hombre más joven que ella que esconde oscuros secretos. Su romance estará relacionado con una misteriosa muerte.

Oscuro deseo: sobre la pasión y otro crímenes. Crédito: Netflix

Contrariamente a lo que muchos pueden pensar, el actor de 25 años no se siente identificado con su personaje, pero decidió interpretarlo porque se sintió atraído por su historia y desarrollo.

“El personaje me lo ofrecieron al poco tiempo de haber terminado El club (2019), ficción que fue muy pesada de grabar. Pero me habló Epigmenio Ibarra y, aunque yo solo quería descansar, cuando me di cuenta ya había leído los primeros tres capítulos; ahí me di cuenta que quería ser yo quien contara esta historia”, mencionó el actor a la Agencia EFE.