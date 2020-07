Maldita: por qué Katherine Langford fue elegida para interpretar a Nimue, según creador de la serie

La nueva serie de Netflix, ´Maldita', sigue dando que hablar y esta vez el creador de la nueva historia de la plataforma streaming reveló el por qué escogieron a Katherine Langford para el papel de ‘Nimue'.

Tom Wheeler reveló los detalles que conllevaron a la producción de ‘Maldita’ en elegir a la estrella de 13 Reasons Why cómo la protagonista. El jefe de la serie mencionó que la actriz y el personaje tienen cosas en común.

La serie 'Maldita' se estrenó este viernes 17 de julio en Netflix. Foto: Captura.

“Nimue es una joven inquieta, rebelde y de carácter fuerte. Creíamos que Katherine tiene todo esto y algunas características más que la hicieron la elegida”, aseguró Wheeler.

De esta manera, la actriz Katherine Langford llevará sobre sus hombros el papel de la protagonista ‘Nimue’ dentro una nueva historia sobre el Rey Arturo, que será narrada desde la perspectiva de La Dama del Lago.

Un mundo mágico te espera en este link: https://t.co/fQsrDOosEB



En este sitio interactivo de ‘Maldita’ encontrarás videos, filtros de realidad aumentada, datos exclusivos de los personajes y mucha magia. ⚔️ pic.twitter.com/IHlOZpAq6l — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 17, 2020

Cabe destacar que con el paso de los capítulos, la protagonista de la serie de Netflix se irá convirtiendo en un símbolo del valor y la rebelión en su lucha contra los enemigos de la narrativa: los paladines rojos.

Wheeler sobre ‘Maldita’ y las historias artúricas

Wheeler explicó que se analizó el contenido de los ejemplares escritos, y llegaron a la conclusión de que se podía explorar otro tipo de historias para hacer interesante la historia de ‘Maldita'.

“Encontramos algunas oportunidades para expandirnos en el mundo y las historias de fondo de nuestros personajes y esto le dio a la serie un giro más notable”.

Katherine Langford se hizo conocida en la serie 13 Reasons Why. Foto: Difusión.

No obstante, el creador confesó que el armado de la serie no debía contradecir a la historia de la novela pero “tratamos de completar áreas que el libro no había explorado completamente”.

De esta manera, el productor manifestó que no seguirá los mismos pasos que la historia original de los libros. El contenido que se verá en Netflix será una versión fresca y moderna sobre las historias artúricas.

“Cuando comenzamos a desglosar los capítulos e imágenes de los libros y darles forma de episodios, algunos eventos fueron cambiando”, aseveró el jefe de la serie, dejando en claro que no seguirán la misma trama que hay en los tomos.