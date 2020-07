Los Simpson: Milhouse y su inquietante creación relacionada a Charles Manson [VIDEO]

Por casi 31 años, Los Simpson se han mantenido como una de las familias más populares de la televisión internacional. Con más de uno de sus personajes presentes en la cultura popular, Milhouse es sin duda el que más curiosidades tiene.

El mejor amigo de Bart Simpson es visto como alguien fácil de engañar y de ordenar, pero lo que pocos saben es que su nombre tiene una singular, y a la misma vez, inquietante historia. ¿Cuál es su relación con Charles Manson?

De acuerdo a ScreenRant, Milhouse fue inspirado en tres personajes que impactaron en la historia de la humanidad. Como primer nombre, el compañero de Bart lleva la identidad del presidente estadounidense Richard Nixon, cuyo segundo nombre es Milhouse. Como se recuerda, el mandatario tuvo que renunciar a la presidencia por el escándalo de Watergate.

El segundo nombre de Milhouse, el cual se da a conocer en el episodio “The last of the red hat mamas”, es Mussolini, el cual comparte con Benito Mussolini, exdictador italiano. Ahora, ¿qué pasa con su apellido? El personaje usó de referencia a Leslie Van Houten, integrante de ‘La familia Manson’.

Dicho grupo fue liderado por Charles Manson en 1969, y entre los crímenes que cometieron, son responsables del asesinato Tate/La Bianca. Como se sabe, estas personas acabaron con la vida de la joven actriz Sharon Tate, tres amigos suyos y un joven que se hallaba en las inmediaciones de la casa de la esposa de Roman Polanski. En la actualidad, Van Houten está cumpliendo cadena perpetua por participar en dichos actos.