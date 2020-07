Acapulco Shore 7: ¿por qué Mane pasó del romance a la furia descontrolada en el capítulo 6 del reality de MTV?

Acapulco Shore séptima temporada | En el quinto episodio de Acapulco Shore 7 se pudo observar que las cosas entre Mane y Jawy no acabaron nada bien. Tuvieron una discusión muy fuerte en frente de sus compañeros del reality y parecía que la llama del amor se había apagado. ¿Qué ocurrió entre esta parejita durante el capítulo 6?

En la casa de Mazatlán, ningún integrante pierde la oportunidad de divertirse. Así que, pese a las tensiones entre algunas chicas, la rumba continúa. En el último estreno se ha podido ver cómo los bandos se siguen formando y que todos no son tan amigos como parece. Conoce todos los detalles del capítulo 6 transmitido por MTV, que ha causado furor en todo México.

Esta noche EXPLOTA la Tercera Guerra Mundial en la casa Shore 😳



No te pierdas un nuevo episodio de #MTVAcaShore HOY 10PM MX/CO por MTV pic.twitter.com/51b3fijfZ8 — Acapulco Shore (@AcapulcoShore) July 8, 2020

¿Mane y Jawy se reconciliaron?

Luego de que en las pantallas se pudiera ver cómo Mane y Jawy discutieron por la salida de la joven de un antro para comer unos hot dogs, en la casa de Mazatlán ella ‘rompió' en llanto por las palabras “groseras” que recibió. “No puede tener esos arranques. Ni hablar así de feo por esas estupid...”, expresó frente a cámaras.

Esta tensión ME ESTÁ AFECTANDO 😟 La toxicidad de Mane y Jawy está de regreso y NO DA SEÑALES DE CURA 🦠 #MTVAcaShore pic.twitter.com/Qj3AGPGrLo — MTVLA (@MTVLA) July 8, 2020

Al día siguiente de esa escena, Karime y Mane decidieron tener un tiempo de spa para aliviar los excesos de la fiesta. “Todo lo estoy haciendo mal, todo lo estoy haciendo al revés. Mi matrimonio se va a la mier...”, dijo muy afectada.

Mientras tanto, en la casa Shore, Jawy tuvo una extensa conversación con Tadeo, uno de sus mejores amigos, y explicó haberse sentido fastidiado porque su novia no le avisó que iba a salir del club para buscar un aperitivo.

Es así que cuando Mane llegó a la casa, encontró una sorpresa. Jawy escribió un mensaje con varias cartulinas porque, según le aconsejaron, esa técnica no falla. “Mane, lo siento. Fui un pend... Te amo, ¿para qué seguimos enojados?, mejor dame un beso”, fue la frase que le dedicó. Con un apasionado beso cerraron este momento y se fueron reconciliados.

Mane estalla en ira

Luego de haber pasado un tierno momento con su novio, Mane no pudo contener la molestia que le causa la presencia de una de las chicas en la casa de Mazatlán. Así es, se trata de Fernanda. El disgusto surgió desde que ella arribó al reality, aunque con lo vivido en el episodio anterior con Chile, las cosas empeoraron.

“Nos da asco esa vieja”, fueron las palabras de la pareja de Jawy, quien no ha dudado en comentar que le parece que Fer no tiene el carácter ni cualidades para formar parte de Acapulco Shore.

Pero ella no ha sido la única, Jawy, Potro y Tadeo han caído en cuenta de que la popular Lady Tamaulipas solo quiere llamar la atención y mostrarse como una persona interesante.

Se está armando un complot contra Fer y parece que ya hartó a más de un miembro del Consejo 👀 ¿Crees que se debería ir de la casa? #MTVAcaShore pic.twitter.com/UePrqNQTlh — Acapulco Shore (@AcapulcoShore) July 8, 2020

Fer va en serio

Tras el acalorado momento entre Chile y Fer, parece que uno de ellos ha decidido tomar la relación más en serio. Los amigos de la muchacha han indicado que ella ha considerado tener algo más que noches de pasión, aunque han demostrado avanzar muy rápido.

También han comentado que para Chile estos encuentros serían otros más del montón y que Fernanda Moreno no sería la novia oficial.

Fer parece que tiene la ilusión del primer amor pero del Chile... no podemos esperar mucho 😔 #MTVAcaShore pic.twitter.com/qh0bg4DWIA — MTVLA (@MTVLA) July 8, 2020

Le hacen el feo a Fernanda

Llegó la noche y varios integrantes de Acapulco Shore 7 decidieron juntarse a beber. Cuando estaban disfrutando el momento llegó Fernanda a sumarse al grupo. Sin embargo, algunos comenzaron a irse, dejándola solo con Mane.

“No tienes identidad, no tienes nada. No me caes bien y no eres el tipo de persona que podría acercarse a ser mi amiga. Eres una inventada”, criticó. Mane es conocida por tener un carácter fuerte, así que la pelea continuó hasta que Fernanda se molestó y le lanzó una grosería.

La discusión comenzaba a encenderse, pero el capítulo terminó. En los avances del episodio 7 se pudo ver que la situación se agrava. Solo queda esperar al próximo martes para conocer el desenlace de esta pelea.