Un actor en bancarrota y Vicky fuera de la TV: los secretos detrás de La pequeña maravilla

La serie que reunió a las familias peruanas en los años 90 tiene todavía historias que contar. La pequeña maravilla, Small Wonder en su idioma original, presentó en 1989 su primer capítulo con los Lawson de protagonistas.

Con Tiffany Brissette como ‘Vicky, la robot’ de protagonista, cada uno de los actores del show conoció rápidamente la fama, el éxito y también el lado oscuro de la TV.

¿Qué pasó con Tiffany Brissette?

Tiffany Brissette como Vicky, la robot - Crédito: difusión

Luego que La pequeña maravilla fuera cancelada en 1989, la actriz continuó su carrera en programas de televisión, siendo su papel en Equal Justice de 1991, la última que realizó.

En el 2009, Brissette reveló al programa The Morning Show with Mike and Juliet, de la cadena FOX, que se alejó de la TV por buscar una ‘carrera que la respalde el resto de su vida’. Aquí confirmó que se graduó como licenciada en el Westmont College y, por aquel entonces, ya ejercía su carrera.

Jerry Supiran y su caótica vida luego de La pequeña maravilla

El actor que dio vida a Jamie Lawson, durante 96 capítulos, sorprendió a más de uno al revelar en el 2012 que llegó a vivir debajo de un puente luego de declararse en bancarrota y ser despedido de su trabajo como camarero.

Jerry Supiran dio vida a jamie Lawson - Crédito: Difusión

Si bien se hizo de fama con la serie, ganó dinero y tenía una carrera ascendente, no pudo retenerla y solo participó en pocas producciones luego del fin de Small Wonder. A través de The New York Post, Supiran culpó de su caída actoral a su expareja y expublicista, quienes lo habrían estafado hasta quitarle todos sus ahorros. El ex actor tiene en la actualidad 45 años.