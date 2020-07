Constantine sin Keanu Reeves: ¿por qué no protagonizará la nueva versión?

John Constantine es un famoso personaje de DC Comics que fue llevado a la pantalla grande por primera vez en 2005. La película, protagonizada por Keanu Reeves, es considerada como una de las favoritas por parte de los fans, pero no siempre fue así.

En el día de su estreno, la cinta no logró el éxito esperado, por lo que nunca tuvo una continuación. Años después, el detective de lo paranormal finalmente contará con una nueva adaptación live action a cargo de J. J. Abrams, pero sin el actor canadiense.

Para sorpresa de los fans, fuentes cercanas a Warner Bros y DC afirmaron que Taron Egerton será el nuevo protagonista de la nueva versión. Un motivo de sobra para que cuestionaran por qué Keanu Reeves no formaría parte de la producción.

Por el momento no hay un comunicado oficial por parte del estudio, pero se conoce que el actor está comprometido con la realización de John Wick 4 y Matrix 4, por lo que se trataría de un problema de agenda. Además, estarían en busca de un actor más joven que posibilite más entregas a largo plazo.

Keanu Reeves no retomaría el papel de Constantine. Créditos: Warner Bros

Sobre el proyecto, el medio The Direct dio a conocer que tendrá un tono similar a otros próximos proyectos de Bad Robot. “Eso incluye el show de Justice League Dark para HBO Max y también la película de Zatanna”, recalcaron.

¿Quién es John Constantine?

John Constantine a veces conocido como Hellblazer, es un personaje ficticio, un antihéroe, miembro y líder de la Liga de la Justicia Oscura de DC Comics. El personaje fue creado por Alan Moore y el dibujante Stephen Bissette para la serie The Saga of the Swamp Thing en el número 37.