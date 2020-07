Charlize Theron: “Las mujeres hemos trabajado para un trato igualitario”

Charlize Theron es de aquellas actrices que se ha lucido en todos los géneros. Ha destacado en historias románticas como Dulce noviembre, y en filmes de acción como Rápidos y furiosos. Pero también en dramas intensos como North Country,o Monster, donde interpretó a Aileen Wuornos, una asesina en serie y que le valió el Óscar a mejor actriz en el año 2003.

Ahora retorna este 10 de julio a la pantalla interpretando a Andy, una guerrera inmortal en La vieja guardia, la nueva película de Netflix con la que debuta en el streaming. Esta vez, Theron conversa con la prensa latinoamericana y La República a través del zoom, sobre la inmortalidad, la pandemia y lo que significa para ella ser mujer.

La vieja guardia es la historia de un grupo de guerreros inmortales, sin embargo, se centra en dos mujeres: Andy (Charlize Theron) y Nile (Kiki Layne). ¿Qué opinas del incremento de protagonistas femeninas en este tipo de roles que, por lo general, eran exclusividad de los hombres?

En este momento creo que es realmente importante y necesario. Sé por experiencia que nadie le pregunta a Tom Cruise cómo se siente interpretar a un hombre fuerte cada vez que hace una película de acción.

Necesitamos llegar al punto en que sepamos por hecho que las mujeres somos fuertes y que no tengamos que sorprendernos de verlo en las películas, porque todas los somos así debido a nuestra complexión, porque somos vulnerables, porque nos rompen, porque a veces nos hunden, nos destruyen, nos minimizan y a pesar de todo seguimos brillando, al igual que los hombres. Las mujeres hemos trabajado muy duro a través de los siglos para encontrar un trato igualitario y la fuerza es algo que existe dentro de todas nosotras.

¿Cómo ha sido el tránsito de tu personaje, Andy, del cómic al cine?

Fui muy afortunada en poder interpretar a un personaje de cómic. El cómic de Greg Rucka y Leandro Fernández me dio la libertad para entender qué se siente ser Andy, y sobre todo saber quién es ella. Desde el comienzo se encuentra buscándose a sí misma, y a pesar de los años sigue cuestionando quién es realmente y si aún le queda algo de humanidad.

Luego descubrimos que se encuentra atrapada dentro de capas, ya que por años, décadas y hasta siglos, se ha sumergido en paredes para protegerse emocionalmente, pero ahora todo se desmorona y se enfrenta a un nuevo nivel de vulnerabilidad. Fue todo un reto interpretar a alguien que ha ido tan lejos en la historia y que además se encuentra deprimida. Físicamente es donde probablemente más nos distanciamos, ella no luce como en el cómic, pero fuera de eso, su esencia es muy fiel al material de origen.

¿Cómo fue tu preparación física?

Fue un entrenamiento bastante arduo, ya que los personajes no solo dominan múltiples estilos de combate, sino también armas modernas y antiguas. Entrené cinco días a la semana alrededor de cuatro meses antes del inicio de la filmación. Hice una mezcla de acondicionamiento físico y entrenamiento de combate. El proceso fue diferente porque gran parte del combate en la película implicaba usar un tipo de hacha. También aprendí muchas técnicas que vienen de diferentes estilos de combate; no voy a mentir, fue muy difícil.

¿Es verdad que necesitaste hasta tres cirugías después de hacer la película?

(Risas) Sí, me torcí el ligamento de un dedo tres semanas después de terminar de filmar la película y cuando volví, tuve que hacerme una cirugía en un tendón, pero descubrimos que tenía un nervio dañado en mi brazo, es por eso que al final fueron tres cirugías, pero ahora todo sanó, estoy bien y superlista para una posible secuela (risas).

¿Te gusta trabajar con dobles?

Yo sí trabajo con dobles de riesgo. Hay ciertos momentos donde los dobles son muy importantes, sobre todo en escenas de alto riesgo. Ese es el trabajo maravilloso que hacen ellos. Pero es importante para nosotros, los actores, en la mayoría de escenas de lucha, poder seguir la narrativa.

¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de ser una actriz de acción?

Es muy obvio: duele (risas) y cuánto más vieja te pones, más te duele, es difícil. La primera vez que hice acción de verdad tenía 27 años. A los 40 volví. Pero, cuanto más difícil es, más tienes que trabajar tus habilidades. Hay un sentimiento de guerrero cuando lo logras y para mí es increíble, es algo que persigo y amo por ese punche físico que ha estado siempre en mi vida. Fui bailarina de ballet mucho tiempo, así que creo que había extrañado ese entrenamiento y disciplina. Yo siempre he tenido esta extraña afinidad por el dolor.

Seguro no imaginaste estrenar el filme en medio de la pandemia. ¿Crees que existe una conexión entre lo que pasa en La vieja guardia y los tiempos que vivimos?

Independientemente de la situación, creo que la película es relevante porque muestra la naturaleza humana, cómo lidiamos y cómo vivimos con eso en la sociedad. De hecho, sí, nunca pensamos lanzar la película en estos tiempos, pero se siente como algo necesario. Quiero creer que hay alma aquí, una narrativa muy inspiradora. Creo que nadie es inmortal, pero que todos podemos trascender como seres humanos con buenas acciones y siendo buenos ciudadanos.

Si tuvieras del don de la inmortalidad, como Andy, ¿qué cosas harías?

Esto mismo me preguntaba mientras filmaba y creo que eso hizo que esta historia sea algo personal para nosotros, a un nivel emocional. Hay muchos pros y contras. El concepto inicial de tener más tiempo con personas que tu amas es algo a lo que definitivamente dirías que sí, pero el precio de lo que viene después, como el dolor, la pérdida y la soledad que tienes que experimentar una y otra vez, lo hace increíblemente difícil. No lo sé, yo creo que no podría.

Estás incursionando en el streaming. ¿Cómo ha resultado la experiencia de trabajar para Netflix?

Realmente emocionante. Trabajé la mayor parte de mi carrera con estudios regulares. Aquí se siente todo más cercano. Los servicios de streaming son el futuro y abren oportunidades para que muchas más personas disfruten del contenido que creamos. Sinceramente, no les creo a esos actores que dicen ‘No me importa si las personas ven las películas’. ¿Quééé? (risas). Yo sí quiero que las personas vean la película y el resultado por el que hemos trabajado muy duro, y Netflix cambió la manera de disfrutar el entretenimiento porque alcanza audiencias que antes eran muy difíciles de cubrir.