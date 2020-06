Los Simpson: actores blancos no darán voz a personajes afroamericanos

Los Simpson, serie animada que cuenta con más de 30 años al aire, se adapta al contexto actual de Estados Unidos y el resto del mundo. Un gran cambio se dio a conocer por los productores: ya no contratarán actores blancos para prestar su voz a personajes afroamericanos.

La medida de Fox se realizó luego de que Mike Henry hiciera oficial su retiro de la serie Family guy, donde prestaba su voz a Cleveland Brown.

PUEDES VER Batman: fanáticos piden regreso de Ben Affleck a la franquicia y al DCU

No es la primera vez que Los Simpson han sido blanco de críticas por los estereotipos que manejan algunos de sus personajes. Es conocido el caso de Apu, que sirvió para producir el documental The problem with Apu, de Hari Kondabolu.

En el largometraje el director critica cómo un actor blanco, al prestar su voz al dueño del minimarket, afianza los estereotipos en la población. Esto ocasionó que el actor Hank Azaria, quien interpretó a muchos personajes en la serie, dejara de doblar a Apu.

PUEDES VER Ryan Reynolds desea una película en donde Deadpool asesine al universo Marvel de Fox

Hay otro caso reciente al que se enfrentaron Los Simpson, esta vez en Disney Plus. La plataforma decidió suprimir el primer capítulo de su tercera temporada: Papá está loco, donde participó Michael Jackson.

Esta decisión fue acordada por los productores de la serie y Fox, después que se mostrara el testimonio de las víctimas en el documental de HBO, Leaving Neverland.