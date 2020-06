Nueva cinta en Netflix: La vieja guardia, siglos de batalla

Nominado al Eisner Award o el Óscar de la historieta, el argentino Leandro Fernández junto a Greg Rucka, es el autor del cómic La vieja guardia que llega a Netflix protagonizado por la camaleónica Charlize Theron en la piel de ‘Andy’, la líder de un grupo de guerreros inmortales que llevan siglos luchando y mantienen sus identidades en secreto. “El hecho de que Charlize fuera a interpretar el personaje fue una sorpresa muy positiva. Es una actriz de mucho carácter, y si bien es muy atractiva, no es como diseñé a ‘Andy’, pero tiene una carga dramática, la característica de que ha interpretado papeles en los que no se apoya en su belleza”, nos dice.

Theron cambió su apariencia incluso en la película que le dio el Óscar, Monster. En La vieja guardia la veremos en algo similar a lo que hizo en Atomic Blonde o Mad Max. “Tiene mucha fuerza con los personajes de acción. Estoy muy impresionado –en el buen sentido– con lo que ha aportado al personaje. Estoy contento con el respeto a la obra original”.

En cuarentena el argentino se encuentra terminando el volumen dos de la novela gráfica. Aunque Netflix no lo ha confirmado, una propuesta como esta podría tener una secuela. “Por supuesto que me hace ilusión. En principio el cómic está planeado para tres volúmenes”, nos cuenta. El artista ha trabajado antes en Marvel y en DC Comics, pero inició tocando puertas en Los Ángeles. “Esto excede las expectativas que me pude haber hecho desde muy chico. Cuando dibujaba, lo hacía pensando en que estaba creando mi propia película”.

¿Cómo construyeron los personajes?, ¿qué tipo de protagonista dirías que crearon?

Bueno, una mujer fuerte a partir de sus vulnerabilidades. Uno de los objetivos que me puse fue el que sean fácilmente reconocibles porque los vamos a ver en diferentes períodos (históricos). Es un grupo tan heterogéneo, tienen distintos orígenes, personalidades muy distintas. Todo esto por encima de que sean bellos.

La vieja guardia no es un cómic solo de acción ¿no? Habla de la soledad y muestra la diversidad con la relación de estos dos hombres.

Claro, esa relación es muy particular, porque fueron soldados de bandos opuestos. Los personajes muestran cómo puede ser una relación de amor a lo largo de tantos años. Tienen una complejidad que tratamos de desarrollar y los actores, por su parte, le han aportado su lado personal. Estuve en el rodaje y la química me encantó. Son un grupo poderoso.

A excepción de Pantera Negra, las películas sobre superhéroes suelen generar críticas, incluso Martin Scorsese las cuestionó. ¿Qué opinas de eso?

Hay prejuicios. Pero no lo veo desde ese punto de vista y tampoco calificaría (a La vieja guardia) como una película de superhéroes simplemente, no la limitaría.