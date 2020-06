Studio Ghibli: Hayao Miyazaki apuesta por el CGI y da adelanto de Aya and the Witch

Studio Ghibli se reinventa y nos deja ver el primer avance de su nueva película. Alejándose de la animación por la cual es famosa, la marca nos presenta su primera cinta CGI dirigida por Goro Miyazaki, Aya and the Witch.

El portal Kotaku compartió las imágenes de la historia basada en el libro infantil de Diana Wynne Jones, Earwig and the Witch, lanzado en 2011.

Conocida también como Aya to Majo, la película no se proyectará en los cines, sino se transmitirá vía NHK en el próximo invierno japonés. Por el momento no tiene fecha de estreno para el mercado internacional. Aya and the Witch tendrá una duración de 82 minutos.

La casa de animación se aleja del trabajo que la hizo popular - Crédito: Studio Ghibli

Si bien Hayao Miyazaki, director de Studio Ghibli, no está dirigiendo el proyecto, es el encargado de la planificación y desarrollo de la adaptación. El cineasta detrás de la cinta es su hijo Goro, quien dirigió From up on poppy hill.

A continuación, la sinopsis oficial de Aya and the Witch.

Studio Ghibli ha compartido las primeras imágenes de la película CGI de Goro Miyazaki - Crédito: Studio Ghibli

“No a todos los huérfanos les encantaría vivir en el Orfanato St. Morwald, pero a Earwig sí. Ella obtiene lo que quiere, cuando lo quiere, y así ha sido desde que la dejaron cuando era bebé. Pero todo eso cambia el día que Bella Yaga y Mandrake llegan a St. Morwald, disfrazados de padres adoptivos. Earwig es llevada a su misteriosa casa llena de habitaciones invisibles, pociones y libros de hechizos, con magia en cada esquina. Usando su propia inteligencia, con gran ayuda de un gato parlante, decide mostrarle a la bruja quién es el jefe”.