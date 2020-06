Acapulco Shore 7: MIRA AQUÍ el estreno capítulo 3 del reality más polémico de MTV

Acapulco Shore 7 capítulos completos youtube | MTV ONLINE | Los primeros capítulos de Acapulco Shore temporada 7 han empezado con alta dosis de drama, y el tercero no será la excepción. Los chicos están listos para seguir viviendo las aventuras más alocadas en la playa de Mazatlán, que aunque entre algunas peleas y chismes, nada les puede bajar las ganas de divertirse y festejar a lo grande. Eso es lo que se podrá ver en el capítulo tres, cuando todos sean invitados a una de las más grandes y exclusivas fiestas del balneario; pero claro, eso no vendrá gratis, ya que para poder participar de ella deberán trabajar. En tanto Karime, Tadeo, Jawy, Dania, Mane, Potro y los demás no pondrán excusas y cumplirán con sus obligaciones antes de ir a divertirse.

El reality de MTV ya es tendencia en las redes sociales y como siempre luego de cada capítulo los participantes tendrán un En Vivo donde podrán conversar con sus seguidores, responder sus preguntas y comentar sobre el capítulo que acaban de ver. Sigue en esta nota para que no te pierdas el estreno del capítulo 3 de la séptima temporada de Acapulco Shore en Mazatlán.

PUEDES VER Natti Natasha celebra a la comunidad LGBT con reveladora sesión de fotos en Instagram

¿Cómo y dónde ver el tercer episodio de Acapulco Shore 7?

Para poder ver de principio a fin el tercer capítulo de Acapulco Shore, aquí te presentamos todos los sistemas de televisión por cable que contienen el canal MTV en su programación, a fin de que sepas dónde disfrutar el reality mexicano:

Sky : Canal 70

Axtel : Canal 685

Megacable : Canal 606 (SD)

Dish Network: MTV Canal 260.

Del mismo modo, la plataforma de streaming Paramount + ya tiene disponible el segundo capítulo de la versión más exitosa de la franquicia ‘Shore’ que se estrenó el 10 de junio, por lo que si eres fanático de la serie puedes revivir los mejores momentos del episodio 2 de Acapulco Shore en dicha plataforma de video.

Capítulo 3 de Acapulco Shore: avance

PUEDES VER Conoce a Michele Morrone, el protagonista de la película erótica 365 DNI

¿De qué trata Acapulco Shore 7?

Acapulco Shore 7 es un reality mexicano parte de la aclamada franquicia Shore, que en esta oportunidad presenta la vida en la playa de Mazatlán de atractivos jóvenes que entablan lazos de amistad, algunos romances, mucho drama y sobretodo fiestas constantes en las noches del balneario.

Eso de la puntería no se le da muy bien a la agaporni, ¿O será que así era el plan? #MTVAcaShore7



Mira un nuevo episodio de #MTVAcaShore todos los martes 10PM MX/CO por MTV pic.twitter.com/uC0a8K56uK — MTVLA (@MTVLA) June 13, 2020

¿Quiénes son los participantes de Acapulco Shore 7?

Para esta séptima temporada de Acapulco Shore, la serie contará con algunos nuevos participantes:

- Karime

- Mane

- Jawy

- Potro

- Chile

- Fernanda

- Dania

- Jey

- Rocío

- Tadeo