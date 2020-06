Marvel cambiaría el nombre a los X-Men para impulsar la diversidad en el MCU

El cine de superhéroes se ha convertido en el gran favorito de los espectadores, gracias a su variedad de personajes. No obstante, los X-Men siempre han sobresalido del resto por representar a las minorías perseguidas y oprimidas por una sociedad intolerante.

No por nada la agrupación cuenta con una legión de fans, quienes están ansiosos para ver su debut en el MCU. Si bien este sueño se volvería realidad en un futuro no tan lejano, Marvel Studios estaría pensando en cambiarles el nombre para volverlos más inclusivos.

De acuerdo al último reporte de We got this covered, el estudio habría pensado en esta modificación porque que los X-Men hace referencia a un equipo únicamente conformado por hombres.

De este modo, la franquicia busca que los personajes impulsen la diversidad e inclusión en el cine de superhéroes. Esta nueva dirección de la compañía ya se ha visto en otros proyectos como The Eternals y parece que se acentuará más en los próximos años.

Cabe recordar que Deadpool se mostró indignado del machismo implícito en el nombre de los X-Men durante su segunda película en solitario. Por este motivo, decidió llamar X-Force a su propia agrupación.

Un año después en Dark Phoenix, Mystique recalcó que las mujeres siempre son las que terminan salvando el día, por lo que los mutantes de Charles Xavier deberían llamarse X-Women.