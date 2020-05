Legends of Tomorrow: “Las Leyendas” aparecen en un extraño museo de historia en la final de temporada [FOTOS]

“Legends of Tomorrow” tiene un calendario de filmación diferente a las otras series del “Arrowverso”. Mientras “The Flash”, “Supergirl” y “Batwoman” tuvieron que terminar sus temporadas abruptamente por la COVID-19, esta producción de viajeros del tiempo logró completar su quinta temporada según los planes originales.

La misión no promete ser nada fácil para el equipo en este episodio de final de temporada que se estrenará el próximo martes 2 de junio en Estados Unidos.

Spoilers

El episodio titulado “Swan Thong” retoma la historia del equipo luego del desenlace del episodio anterior, cuando “Sara”, “Constantine”, “Nate” y compañía escaparon de la prisión televisiva ideada por “Charlie” para enfrentarse a “The Fates” y liberar a la humanidad.

El enfrentamiento entre las Leyendas y las deidades no será sencilla, pues no solo siguen bajo su control, sino que el grupo de héroes quedará atrapado en un museo que señala todo lo malo con la historia en dicha línea de tiempo y donde los personajes históricos resucitados volverán a aparecer

Las fotos promocionales de The CW dejan el panorama de lo que vendrá un poco más claro.

Sinopsis del episodio “Swan Thong”:

“Aún controlados por The Fates, las Leyendas se encuentran en un mundo al estilo de 1984 y pronto descubren que las cosas no son como pensaban que serían. Las Leyendas deben convencer a los civiles de que confíen en ellos y defiendan su derecho a elegir, pero The Fates no lo hacen fácil al resucitar a los encores una vez más”, cita la descripción.

El último episodio de la quinta temporada de “Legends of Tomorrow” se estrenará el martes 2 de junio en Estados Unidos.

