Amazon Prime Video: conoce las nuevas películas y series que llegan en junio a la plataforma

Amazon Prime Video trae novedades este mes de junio. La plataforma de streaming agrega nuevas series y películas para que sus suscriptores puedan disfrutar en su tiempo libre. Revisa los días de estreno para que no se te pase ninguna y conoce cuáles son las más esperadas del público.

El Presidente, Futbolistas por el mundo y Desaparecidos son algunas de las series esperadas de los suscriptores. Mientras que Puñales por la espalda y Manhattan sin salida son las aclamadas películas que se estrenarán en la plataforma de video de Amazon.

Nuevas series en Amazon Prime Video

Amazon Prime Video estrena nuevas series originales, las cuales tienen muchas expectativas entre el público. El Presidente, que es una de ellas, narra el escándalo de corrupción de 2015 de la FIFA Gate. Esta producción explora el escándalo deportivo que conmocionó al mundo a través de la historia de Sergio Jadue, el presidente de un pequeño club de fútbol de Chile. Su fecha de estreno es el viernes 5 de junio.

También se estrenará Desaparecidos. Una serie policial española que relata la historia de un grupo de la brigada de desaparecidos de la Policía Nacional. La fecha programada de su estreno en la plataforma es el viernes 19 de junio.

Las otras series y nuevas temporadas que llegan a Amazon Prime Video son:

- Keeping up with the Kardashians (8 temporadas): 1 de junio

- Perdidos (completa): 1 de junio

- Futbolistas por el mundo: 5 de junio

- The Terror (temporada 2): 11 de junio

- American Horror Story (8 temporadas): 15 de junio

- Loudermilk: 15 de junio

- New Amsterdam (temporada 2): 22 de junio

- Cómo sobrevivir soltero: 26 de junio

- Dexter (completa): 30 de junio

Películas de estreno en Amazon Prime Video

Una de las películas más exitosas de 2019 y nominada al Oscar por mejor guion original llega a la plataforma de streaming. Se trata de Puñales por la espalda, la cinta de Rian Johnson protagonizada por Daniel Crag, Ana de Armas y Chris Evans, entre otros.

Las demás películas que se agregan a la plataforma son:

- Ocean’s 8: 9 de junio

- The vast of night: 12 de junio

- La casa de terror: 15 de junio

- Manhattan sin salida: 20 de junio

- El Grinch: 22 de junio

- Puñales por la espalda: 29 de junio