Netflix: Misión de rescate y las mejores películas para ver durante la cuarentena

Netflix es la plataforma líder de streaming y la gran salvadora para miles de personas que buscan entretenimiento desde sus casas mientras dura la cuarentena. Sin embargo, su catálogo es tan grande que ni siquiera sus usuarios se ponen de acuerdo al momento de elegir un filme.

En este panorama, IMDb y Rotten Tomatoes, elaboraron una lista con las 35 mejores películas originales del servicio, ordenadas desde menor a mayor puntuación. ¿Listo para tomar nota del top?

35. CAM

Nota en IMDb: 5,9. Nota en Rotten Tomatoes: 7,4. Calificación final: 6,7

34. Nappily ever after

Nota en IMDb: 6,4. Nota en Rotten Tomatoes: 7,2. Calificación final: 6,

33. Misión de rescate

Nota en IMDb: 6,8. Nota en Rotten Tomatoes: 6,9. Calificación final: 6,8

32. El plan imperfecto

IMDb: 6,5. Nota en Rotten Tomatoes: 8,0. Calificación final: 6,8

31. Al otro lado del viento

Nota en IMDb: 6,8. Nota en Rotten Tomatoes: 7,0. Calificación final: 6,9

30. Cargo

Nota en IMDb: 6,3. Nota en Rotten Tomatoes: 7,7. Calificación final: 7,0.

29. Dumplin

Nota en IMDb: 6,6. Nota en Rotten Tomatoes: 7,9. Calificación final: 7.1.

28. Tallulah

Nota en IMDb: 6. Nota en Rotten Tomatoes: 7,7. Calificación final: 7.0

27. La maestra de kinder

Nota IMDb: 6.7. Nota Rotten Tomatoes: 7.9 Calificación final: 7.3

26. Aniquilación

Nota IMDb: 6.9. Nota Rotten Tomatoes: 7,7. Calificación final: 7.3

25. Lust stories

Nota IMDb: 6.5. Nota Rotten Tomatoes: 8,2. Nota final: 7.4.

24. El juego de Gerald

Nota IMDb: 6.6. Nota Rotten Tomatoes: 8,1. Nota final: 7.5

23. Los Meyerowitz: la familia no se elige

Nota IMDb: 6.9. Nota Rotten Tomatoes: 8,2. Nota final: 7.5.

22. Black mirror: bandersnatch

Nota IMDb: 7.2... Nota final: 7.6

21. Vida privada

Nota IMDb: 7.2. Nota Rotten Tomatoes: 8. Nota final: 7.6

20. Diamantes en bruto

Nota IMDb: 7.7. Nota Rotten Tomatoes: 7,2. Nota final: 7.7

19. Okja

Nota IMDb: 7.3. Nota Rotten Tomatoes: 8. Nota final: 7.8

18. Big fish & begonia

Nota IMDb: 7.1. Nota Rotten Tomatoes: 8,1. Nota final: 7.8

17. La balada de Buster Scruggs

Nota IMDb: 7.3. Nota Rotten Tomatoes: 8,4. Nota final: 7.9

16. El camino

Nota IMDb: 7.4. Nota Rotten Tomatoes: 8,6. Nota final: 8.0.

15. Paddleton

Nota IMDb: 7.2. Nota Rotten Tomatoes: 8,8. Nota final: 8.0.

14. Happy as Lazzaro

Nota IMDb: 7.6. Nota Rotten Tomatoes: 8,5. Nota final: 8.0

13. Roma

Nota IMDb: 7.7. Nota Rotten Tomatoes: 8,4. Nota final: 8.1.

12. El Niño que Domó el Viento

Nota IMDb: 7.6. Nota Rotten Tomatoes: 8,7.Nota final: 8.1

11. Los Dos Papas

Nota IMDb: 7.6. Nota Rotten Tomatoes: 8,9. Nota final: 8.1

10. Circus of books

Nota en IMDb: 7,1. Nota en Rotten Tomatoes: 9,3. Nota final: 8,2.

9. On body and soul

Nota IMDb: 7.6. Nota Rotten Tomatoes: 8,9. Nota final: 8.2.

8. Mudbound: el color de la guerra

Nota IMDb: 7.4. Nota Rotten Tomatoes: 9,1. Nota final: 8.2

7. Historia de un matrimonio

Nota IMDb: 8.0. Nota Rotten Tomatoes: 9,0. Nota final: 8.2

6. Perdí mi cuerpo

Nota IMDb: 7.6. Nota Rotten Tomatoes: 9,1. Nota final: 8.3.

5. Dolemite is my name

Nota IMDb: 7.3. Nota Rotten Tomatoes: 94% Nota final: 8.3.

4. My happy family

Nota IMDb: 7.5. Nota Rotten Tomatoes: 9,3. Nota final: 8.4

3. El irlandés

Nota IMDb: 8.0. Nota Rotten Tomatoes: 9,1. Nota final: 8.4.

2. Beasts of no nation

Nota IMDb: 7.7. Nota Rotten Tomatoes: 9,2 Nota final: 8.4

1. A secret love

Nota IMDb: 8,2. Nota Rotten Tomatoes: 10. Nota final: 9,1