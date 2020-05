The Mandalorian 2: ¿Mando dominará la Fuerza gracias a Ahsoka? [VIDEO]

The Mandalorian ha sorprendido a conocedores y ajenos del universo Star Wars por igual. Su primera temporada se llevó las palmas por recuperar el espíritu western de la trilogía original y ahora promete ir por más.

Tras un final de infarto, la serie ha dejado a todos los fans preguntándose por el destino de Mando y sus compañeros de armas. Si bien la fecha de estreno de la segunda entrega está fijada para octubre de este año, el hype no podía ser más grande.

El actor que da vida al cazarrecompensas, Pedro Pascal, afirmó que las altas expectativas se superarán gracias a la participación de Dave Filoni, productor ejecutivo del show y creador de la animación The clone wars.

Su intervención en la ficción ha significado una mayor conexión con el universo expandido de Star Wars. En ese sentido, el esperado debut de la famosa Ahsoka traerá a colisión la mitología de los poderosos Jedi a la historia.

Ahsoka Tano por fin estará en una serie live action y será intepretada por Rosario Dawson.

De este modo, el protagonista conocerá de donde provienen los poderes de Baby Yoda. Asimismo, él mismo se volvería sensible a la Fuerza, según dio a conocer un último informe de We got this covered.

Esta no sería la primera vez que un personaje aparentemente común tiene cierta afinidad con la Fuerza. Como se recuerda, Finn también mostró esta sensibilidad con el mencionado poder en la última trilogía cinematográfica.