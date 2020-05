Supervivientes 2020 EN DIRECTO: toda la información para que no te pierdas la Gala 14

Supervivientes 2020 | Telecinco EN VIVO | La Gala 14 de Supervivientes 2020 se emitirá HOY jueves 21 de mayo a las 22:00 horas. Han sido semanas muy intensas. La edición más extrema del reality entra en la recta final y la decimocuarta gala será la última desde Honduras.

En todo este tiempo, los televidentes han compartido la dura convivencia en la Palapa y la tensión entre los participantes con el pasar de los días. Entérate de todos los detalles de la mano de Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez.

Esta noche es... LA GALA



💥 @elenatriatlon o @PerezJorgeDiez1 abandonan la isla

💥 @Anamariaaldon1 y @HugoGHRV se juegan el liderazgo

💥 Última gala de jueves desde Honduras

💥 Apagamos la Palapa



¡Te esperamos a las 22:00H en @telecincoes! #Supervivientes2020 pic.twitter.com/1eyYREmMEt — Supervivientes (@Supervivientes) May 21, 2020

¿Qué nos trae la Gala 14 de Supervivientes 2020?

La edición más extrema de Supervivientes entra en la recta final y la Gala 14 será la última en Honduras. El próximo jueves a las 22.00 horas en Telecinco viviremos una ceremonia conducida por Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez en la que no faltará la emoción con el tradicional cierre de la Palapa.

En este tiempo, los televidentes y seguidores han compartido las euforias y los dramas de los concursantes. Entre pescas, pruebas, peleas, reconciliaciones, noches estrelladas, tormentas, destierros y hogueras hemos disfrutado de muchas galas inolvidables.

A lo largo de la Gala 14 se anunciará la identidad del decimoprimer expulsado, con Jorge y Elena como candidatos tras la cuarta salvación consecutiva de Hugo.

Por otro lado, Ana María y Hugo lucharán por el collar de líder. Asimismo, una prueba de velocidad y estrategia dará a los concursantes la opción de lograr una recompensa. Antes de la clausura de la Palapa, los supervivientes participarán en una nueva ronda de nominaciones, de la que saldrán los candidatos a la expulsión.

¿Quiénes son los participantes de Supervivientes 2020?

Ahora son 6 participantes que compiten por ganar los 200 mil euros como premio final. Conócelos: Ana María Aldón, Albert Barranco, Rocío Flores, Elena Rodríguez, Jorge Pérez y Hugo Sierra.

¿Quiénes fueron eliminados de Supervivientes 2020?

Los participantes que dejaron la competencia y que no podrán ganar los 200 mil euros son: Bea Retamal, Alejandro Reyes, Vicky Larraz, Cristian Suescun, Jaime Ferre, Fani, Nyno, José Antonio Avilés,Yiya e Ivana Icardi.

¿Qué canal transmite el reality Supervivientes 2020?

En España, los televidentes podrán ver Supervivientes gracias a la transmisión de Telecinco, Mitele Plus y Cuatro; todos los jueves a las 22:00 horas.

¿Quién fue el último eliminado de Supervivientes 2020?

La décima eliminada de Supervivientes fue Ivana Icardi, quien antes de irse dedicó unas emotivas palabras a sus compañeros.

“Quiero decirles que he conocido personas increíbles, gracias por dejarme conocerlos. Yo sé que a veces he sido un poco loca o me he pasado con alguna palabra. Les pido perdón. Sigan luchando, no bajen los brazos, sigan dándolo todo y nos vemos a fuera”, dijo entre lágrimas.

¿Quién fue salvado en Supervivientes 2020?

Cuarta salvación consecutiva. Una semana más, Hugo Sierra fue salvado por la audiencia. El uruguayo salió de la lista de nominados y continúa una semana más en el programa. “Muchas gracias legión, os llevo siempre en el corazón, sin palabras...”.

¡Así ha sido el momento de la salvación de @HugoGHRV! ¿Qué te ha parecido?



🔄 Prefería otro

❤️ Me encantahttps://t.co/NzT6uvqB3J #TierraDeNadie13 pic.twitter.com/RYg4n6kJKg — Supervivientes (@Supervivientes) May 19, 2020

Horario de Supervivientes 2020 por países

Los televidentes podrán sintonizar Supervivientes en España todos los jueves a las 22:00 horas.

- Perú: 15:00 horas

- Colombia: 15:00 horas

- Argentina: 17:00 horas

- México: 14:00 horas

- Andorra: 22:00 horas

- Bolivia: 16:00 horas

- Chile: 17:00 horas

- Venezuela: 16:00 horas

- Uruguay: 17:00 horas

- Paraguay: 17:00 horas