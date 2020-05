Frozen 2: Disney lanza nuevo tema musical para apoyar a niños en cuarentena [VIDEO]

Debido a la cuarentena que se viene realizando alrededor del mundo, son los menores los más vulnerables y los que más afectados se ha visto por todo esto, por lo que diversos grupos se han sumado para realizar campañas en apoyo a los más pequeños de la casa. Ahora le llegó el turno a Disney, quien tras haber lanzado la secuela de Frozen en su servicio de streaming, ha publicado en su canal oficial de YouTube un nuevo video musical.

La nueva canción de Frozen lanzada por Disney fue escrita por los compositores originales de la película, Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, e interpretada por Olaf (Josh Gad). El video musical no solo presenta animación original sino que también tiene algunas escenas de otros títulos de la franquicia del ratón.

Frozen

“I am with you” es el tema musical que fue hecho desde casa por Josh Gad, haciendo voces en off para los nuevos cortos de Olaf y agregando una canción a la mezcla.

Olaf comienza “I am with you” escribiendo una carta, dando a entender que sin importar que tan lejos estén las personas y que unos estén aquí y otros allá, están juntos, dando ánimos a todos los que están distanciados durante estos tiempos de encierro.

El video musical de la canción toma varias escenas de películas clásicas y contemporáneas de Disney, con un enfoque en aquellos que han perdido o no pueden estar con sus seres queridos. Todo, desde Lilo & Stitch, hasta Moana , Blancanieves, Tarzán y El Rey León, tienen la oportunidad de brillar.