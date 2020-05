Vin Diesel desea ser Black Bolt en el UCM

Vin Diesel no se rinde. El protagonista de Rápidos y Furiosos 9 expresó una vez más su deseo de interpretar a Black Bolt en una futura cinta de Los Inhumanos, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En una entrevista realizada por ComicBook.com, el actor indicó que desea ponerse en la piel de Black Bolt y que los seguidores del UCM tienen la última palabra: “Depende de ustedes”, dijo Diesel mientras apuntaba a la cámara.

“Digamos que sería una verdadera broma darme un personaje que diga tres palabras monosilábicas (Groot) y luego seguir con otro personaje que no diga nada. ¿Loco no?”, indicó el actor de F9.

No es la primera vez que Vin Diesel habla sobre interpretar a Black Bolt. Meses después del estreno de Guardians de la galaxia en 2014, el actor brindó una entrevista al podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz para hablar del tema, aunque recalcó que es solo cuestión de Marvel Studios el darle un guion que le pueda impresionar.

“No es cuestión que corteje a Marvel, sino que Marvel me corteje a mí. Y los amo, pero solo digo, muéstrame un buen guion y muéstrame un gran director, de todo lo que sé que Kevin [Feige] es capaz, porque me deslumbró cuando me dio a Groot. Eso fue como profundo para mí”, expresó el actor que interpreta a Dom Toretto.