‘The Last Dance’: fecha de estreno de los capítulos 7 y 8 de la serie de Michael Jordan

Como todas las semanas, The last dance nos presenta sus nuevos capítulos. Si eres amante del basquetbol y sobre todo de Michael Jordan, esta es la ficción que no te debes perder.

La serie-documental de ESPN llevada a Netflix viene sorprendido a los seguidores de este deporte, ya que en cada entrega nos presenta, de la mano de Jordan, inéditos momentos de su carrera y su paso por los Chicago Bulls en los 90.

En los últimos capítulos de The last dance, la emoción se apoderó de todos, ya que finalmente hizo su ingreso a la historia Kobe Bryant, estrella de la NBA que falleció meses atrás. En las imágenes se da un repaso a su carrera y su relación con Michael Jordan.

¿Qué pasará en los capítulos 7 y 8 de The last dance de Netflix?

En esta entrega la historia dará un giro de 180°, ya que se verá el lado más oscuro de la figura de los Chicago Bulls. “Mi temor antes de comenzar el documental era que la gente acabará odiando a Michael Jordan, y eso se debe, principalmente, a lo que veremos ahora”, adelantó en NBC Sports el director de la ficción, Jason Hehir.

Tráiler de los capítulos 7 y 8 de The last dance

"No quería usar la 23 porque mi padre no estaba ahí para verme".



La historia detrás del regreso de Michael Jordan en 1995 con la camiseta N°45.#ElÚltimoBaile estrena dos nuevos episodios el lunes en @NetflixLAT. pic.twitter.com/cno27EPBrn — NBA Latam (@NBALatam) May 8, 2020

¿Cuándo y a qué hora se estrenan los nuevos capítulos de The Last Dance en Netflix?

Los capítulos 7 y 8 del documental The Last Dance serán estrenados en Netflix este lunes 11 de mayo a partir de las 3.00 a. m. hora peruana.

Perú 3.00 a. m.

México 3.00 a. m.

Brasil 5.00 a. m.

Argentina 5.00 a. m.

Colombia 3.00 a. m.

Ecuador 3.00 a. m.

Chile 4.00 a. m.

¿Dónde ver los nuevos capítulos de The Last Dance?

The Last Dance estrena dos nuevos episodios cada lunes en Netflix para Latinoamérica.