The Mandalorian 2: ¿Cómo sobrevivió Boba Fett en Star Wars 6?

Star Wars es uno de los títulos más aclamados en la ciencia ficción, por la cantidad de historias y las posibilidades infinitas para ampliar su universo. Lo último quedó demostrado en The Mandalorian, la serie que retoma pasajes de la trilogía original.

Desde el estreno de Una nueva esperanza, uno de los personajes más queridos fue Boba Fett, el intrigante cazarecompensas que se robó el show aún teniendo un rol secundario. Por desgracia, su destino fue sellado en El retorno del jedi, al morir engullido por Sarlacc.

Mando y Boba Fett

Tras la noticia que Boba Fett aparecería en la segunda entrega de The Mandalorian, los fans se preguntan: ¿Cómo sobrevivió a la digestión de mil años de aquella criatura? La respuesta estaría en el universo expandido no canónico de la franquicia.

A través de los cómics de Star Wars Legends, los aficionados descubrieron cómo el cazador logró escapar de la bestia gracias a su fuerza de voluntad, ingenio y armadura mandaloriana.

En la historietas se convierte en un mandaloriano legitimo y condujo a la nación a través de la Guerra Yuuzhan Vong. Más tarde, participó en la Segunda Guerra Civil Galáctica con un gran historial de peripecias sobre sus hombros.

Mira aquí cómo habría sobrevivido de Sarlacc

¿En qué se diferencia Boba Fett de Mando?

Si bien las similitudes entre ambos personajes son notorias, el creador de The Mandalorian, Jon Favreau, ha enfatizado que en realidad tienen muchas más diferencias que escapan de lo estético.

El productor de Star Wars Rebels, Dave Filoni, resaltó que Boba Fett es un clon. “Si le preguntas a George Lucas, él te dirá que no es Mandaloriano, porque no nació en Mandalore”, enfatizó, dando a entender que no comparten las mismas costumbres ni ideología.