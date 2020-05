Spider-Verse 2: robot de Spider-Man japonés debutará en la secuela

Into the Spider-Verse fue la primera producción de Marvel Studios que aprovechó los universos paralelos, a fin de contar la historia de Miles Morales. El protagonista vive en un mundo donde Peter Parker ha muerto, pero no el legado de Spider-Man.

Si bien la cinta animada se estrenó en 2018 junto a Avengers: infinity war, no fue opacada en ningún sentido. Al contrario, su arrollador éxito en taquilla también vino acompañado de un premio Oscar como ‘mejor película de animación’.

En cuanto a la segunda entrega, el productor de Spider-man: into the spider-verse insinuó que la versión japonesa del Hombre araña podría debutar y compartir escenario con sus homólogos de otros universos.

“Aparición de Leopardon en los bocetos de Miles ¿una pista de lo que vendrá?”, compartió Chris Miller en Twitter, mientras iniciaba la transmisión en línea de la película.

En el mencionado watch party se unieron los directores Bob Persichetti, Rodney Rothman y Peter Ramsey, con el objetivo de interactuar y conversar con los miles de fans.

Un personaje fuera de serie

Leopardon era el robot gigante que acompañaba al Spider-Man en una programa de televisión producida por Toei Company durante los años 70. A diferencia del comic original, el protagonista de la serie obtiene sus poderes a partir de una transfusión sanguínea extraterrestre.

¿De qué trata Into the Spider-Verse?

Luego de ser mordido por una araña radioactiva, el joven Miles Morales desarrolla misteriosos poderes que lo transforman en el Hombre Araña. Ahora deberá usar sus nuevas habilidades ante el malvado Kingpin, un enorme demente que puede abrir portales hacia otros universos.