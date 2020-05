Día de Star Wars: ¿Por qué se celebra cada 4 de mayo? [VIDEO]

Cada 4 de mayo, millones de fanáticos de La guerra de las galaxias celebran el día de Star Wars. No solo se rinde homenaje al universo creado por George Lucas, sino que también es la ocasión perfecta para revisar las emblemáticas películas.

A diferencia de otros años, los seguidores de la saga festejarán la fecha desde la comodidad de sus hogares debido a la pandemia de coronavirus. No obstante, el mensaje de fortaleza, unión y paz que profesa la ficción no podía ser más idónea para la ocasión.

Si bien muchos conmemoran el día de Star Wars, no todos conocen por qué la elección del respectivo día. La historia se remonta a 1979 cuando Margaret Thatcher fue nombrada como la primera ministra de Reino Unido. Entonces, su partido celebró su victoria con la siguiente frase: “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations”.

El enunciado dio lugar al juego de palabras “may the force be with you” (Que la fuerza te acompañe). Nada menos que un saludo emblemático de Star Wars que no tardó en popularizarse a nivel mundial.

¿Cómo celebrar el día de Star Wars desde la cuarentena? En esta ocasión, la plataforma Disney Plus tiene disponibles todas las películas de la saga galáctica. No cabe duda que una maratón será la opción favorita de muchos fans.

A continuación, te mostramos el orden cronológico para revisionar las entregas:

1. La Amenaza Fantasma (1999)

2. El Ataque de los Clones (2002)

3. La Venganza de los Sith (2005)

4. Han Solo: Una Historia de Star Wars (2018)

5. Rogue One: Una Historia de Star Wars (2016)

6. Una Nueva Esperanza (1977)

7. El Imperio Contraataca (1980)

8. El Retorno del Jedi (1983)

9. El Despertar de la Fuerza (2015)

10. Los Últimos Jedi (2017)

11. El Ascenso de Skywalker (2019)