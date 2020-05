G.I. Joe: Dwayne Johnson volvería como Roadblock en reboot de la popular saga

Dwayne Johnson es uno de los actores mejor valorados de Hollywood debido a sus papeles en diferentes secuelas de Rápidos y Furiosos, Jumanji y Viaje al centro de la Tierra. Ahora, quien alguna vez se describiera a sí mismo como ‘resucitador de franquicias’ tendría un nuevo proyecto a la vista.

Cuando fue reclutado para unirse al elenco de Retaliation, segunda cinta de la renovada saga de G.I. Joe, 'La Roca’ logró convencer al público en su interpretación de Roadblock, por lo que Paramount lo quiere de vuelta para un nuevo reboot de la historia.

De acuerdo con el medio especializado We Got This Covered, además de un spin-off basado en Snake Eyes que será lanzado en octubre de este año, el estudio cinematográfico planea hacer de G.I. Joe una marca con mayor potencial para explotar y ya tendría planes para reiniciar por completo la franquicia con Johnson en el mismo papel.

Mira aquí el tráiler de G.I. Joe: Retaliation:

Las fuentes de WGTC afirman que el actor podría repetir su interpretación de Roadblock en esta nueva entrega, aunque sin referirse directamente a ninguno de los eventos anteriores que se han desarrollado en la pantalla. De esta manera, ‘La Roca’daría vida a una versión totalmente distinta del personaje, caso parecido al de Ryan Reynolds en Deadpool.

Con una ganancia neta de aproximadamente $ 400 millones por las dos películas de la reciente franquicia de Paramount, el estudio pretende aprovechar al máximo la historia de G.I. Joe. De lograr convencer a Dwayne Johnson para regresar como Roadblock, la nueva cinta tendría más posibilidades de ser un éxito de taquilla.