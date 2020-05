Shahrukh Khan en Netflix: ‘La familia hindu’ y las más de 15 películas que puedes ver

Los estrenos de Netflix no paran y esta vez la película protagonizada por Shahrukh Khan y Kajol, la dupla más popular de Bollywood, viene quedándose con la atención de los usuarios.

Considerada la cinta más popular de la carrera de ambas estrellas, Kabhi Khushi Kabhie Gham, como se le conoce en su idioma original, catapultó a Shahrukh Khan como la estrella que hoy es. Pero este no es el único largometraje que se puede ver del actor en Netflix: son 21 títulos en total los que los fans ya disfrutan.

Películas de Shahrukh Khan para ver en Netflix

Main Hoon Na

La cinta del 2004, protagonizada por Amrita Rao, Zayed Khan y Shahrukh Khan, nos presenta al comandante Ram Prasad Sharma, quien desea ver el comienzo de una era de paz entre dos países en guerra, pero el malvado Raghavan hará lo que sea por detener esta acción.

Happy New Year

Con Deepika Padukone y Vivaan Shah, la cinta nos presenta a un ladrón de diamantes que busca venganza, por lo que reúne a un equipo para infiltrase en un concurso de baile en Dubái.

Kabhi alvida naa kehna

Dev (Shahrukh Khan) y Maya (Rani Mukherjee) están casados, pero no entre ellos. Un encuentro accidental reúne a Dev y Maya, y ellos sienten una extraña atracción que muy pronto se convierte en una amistad cercana. Mientras ellos pasan más tiempo juntos, empiezan a examinar sus matrimonios y se enfrentan a la insatisfacción que sienten los dos.

Además tenemos a Kabhi Khushi Kabhie Gham, Dilwale, Never Say goodbye, Om shanti om, Chennai Express, Raees, Zero, Phir Bhi Dil Hai Hindustani, Job Harry Met Sejal, Dil se, Billu, Paheli, Don 2, One 2 ka 4, Duplicate, English babu desi mem, Dear Zindagi, Asoka, Ram Jaane, Chaahat,

Pero no solo encontraremos películas, sino también un especial dedicado a la estrella de Bollywood. En ‘No necesitan presentación’ de David Letterman, el actor habla sobre su carrera, su familia y la fama que ha obtenido en sus años frente a una cámara.