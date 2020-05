Acuerdo entre Netflix y Tondero peligra por coronavirus

La industria cinematográfica se ha visto perjudicada en gran medida a causa de la pandemia por la COVID-19, ya que han debido paralizar o postergar sus producciones, así como asignar nuevas fechas a los estrenos debido a que las cadenas de cine dejaron de atender hasta nuevo aviso para evitar la aglomeración de personas.

En ese sentido, el gerente general de la productora peruana Tondero, Miguel Valladares, indicó que, debido a la crisis por el coronavirus, vienen considerando estrenar sus largometrajes a través de la plataforma de streaming Netflix, con la que recientemente firmaron un acuerdo.

“Estamos evaluando esa posibilidad (streaming). Este año nosotros teníamos todo un cronograma de estrenos en el cine bastante amplio. De hecho, Locos de amor 3 se quedó en cartelera en cuarta o quinta semana. Vamos a ver si reestrenamos en streaming”, afirmó en entrevista con Bruno Pinasco.

Valladares detalló una importante lista de cintas locales culminadas cuyo estreno está en stand-by por el virus. “Busco novia, que se estrenaba en mayo, Doblemente embarazada se estrenaba en abril, Igualita a mí estrenaba en agosto, Ronnie Monrroy ama a todas, que es el proyecto que terminó en diciembre; todos esos proyectos se han quedado en el aire”.

“Estamos viendo la posibilidad de ver si estrenamos en alguna plataforma por la alianza que tenemos con Netflix”, agregó el realizador audiovisual, y también dio a conocer que la película que realizarían en coproducción con la empresa de entretenimiento, una comedia romántica cuyo rodaje se dividiría entre Lima y Machu Picchu, tuvo que reprogramar sus grabaciones.

“Se ha postergado el rodaje para septiembre u octubre, pero ahora estamos luchando con el Ministerio de Cultura para ver si con los protocolos de seguridad y sanidad que están activando en otros países podemos al menos rodar y no perder ese contrato con Netflix que al final le hace un bien al país”, sostuvo.

Miguel Valladares consideró que dicha película funcionaría muy bien sobre todo con la cercanía al Bicentenario del Perú, puesto que incluiría otras locaciones en Arequipa, Puno y Paracas; las cuales llegarían a los ojos de un público global gracias a la presencia de Netflix en todo el planeta.

“A veces nuestra gente no sabe todo lo que para nosotros los productores significa cerrar esos contratos. Es un montón de inversión porque hay que viajar, he viajado como ocho veces a Los Ángeles para poder conseguir ese contrato. Lamentablemente esa pandemia nos afecta a todos y vamos a ver cómo sacarlo adelante para no perder esta oportunidad de que Netflix por primera vez apueste por producción en Perú”, concluyó.