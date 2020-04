HBO México: descubre las películas y series que llegan a la plataforma en el mes de mayo

El estado de emergencia por el coronavirus en México ha llevado a que plataformas como la de HBO se conviertan en las favoritas de muchos. Por eso es importante que, con la llegada del mes de mayo, puedas consultar las nuevas producciones que llegan al servicio de streaming.

Con tanto tiempo en casa, la empresa estadounidense renueva sus contenidos para poder cumplir con las expectativas de sus clientes en medio de la pandemia que vive el mundo.

Mamma Mia! Here We Go Again, Anabelle 3 y Natalie Wood: What Remains Behind son algunas de las producciones más esperadas que llegan en mayo a la señal de HBO.

A continuación, te presentamos una lista completa de las novedades exclusivas para México a través de la plataforma de streaming y su señal de televisión.

Las nuevas series de HBO

En esta selección de HBO se encuentran la vida paralela de dos hermanos gemelos interpretados por Mark Ruffalo con I Know This Much y la vida de una abogada viuda en la piel de Natália Lage en Hard.

- I Know This Much is True (10/05/2020)

- Hard (17/05/2020)

HBO y sus nuevos documentales

La sección de documentales de HBO llegan dos de los contenidos más esperados por los usuarios de su plataforma.

- Natalie Wood: What Remains Behind (5/05/2020)

- Atlanta’s Missing and Murderd (11/05/2020)

Las películas que llegan a HBO

- Annabelle 3: Viene a casa (2/05/2020)

- Jefa por accidente (9/05/2020)

- La vida secreta de tus mascotas (16/05/2020)

- Chicos buenos (23/05/2020)

- Un amigo abominable (30/05/2020)

Nuevos episodios en HBO

Dos producciones que han recibido gran acogida por parte de los usuarios de las plataformas de streaming serán estrenadas en la señal de HBO.

- Insecure: Temporada 4

- Batwoman: Temporada 1

HBO y las series que culminan

- Westworld: Final de temporada 3 (3/05/2020)

- My Brilliant Friend: Final de temporada 2 (4/05/2020)

- Todxs Nosotrxs: Final de temporada 1 (10/05/2020)

- Run: Final de temporada 1 (24/05/2020)

- Katy Keene: Final de temporada 1 (29/05/2020)