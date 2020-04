Wonder woman 3 y spin-off de Themyscira son confirmadas por la directora

EL DCEU tiene varios proyectos en mente para sorprender a los fans en los próximos años. Tras el arrollador éxito de Wonder Woman en 2017, la guerrera amazónica ha creado una legión de fans que no pueden esperar por verla nuevamente, por lo que la compañía no piensa desaprovechar la oportunidad.

La secuela Wonder Woman 1984 es una de las películas más esperadas de la temporada, pero la directora Patty Jenkins ya está pensando en la tercera entrega así como un spin-off enfocado en la guerreras de Themyscira.

“Hay un arco que tengo en mente para la primera película, la segunda, luego la película del Amazonas, y luego la tercera entrega“, declaró la cineasta en una entrevista para el medio Total Film.

Sin embargo, recalcó que no concretaría una nueva idea hasta que salga Wonder woman 1984, porque desea tener la mente fresca para crear las mejores historias posibles.

En cuanto al spin-off centrado en las otras guerreras, Patty Jenkins se mostró entusiasta con el proyecto. A pesar de que no tiene intención de dirigirlo, trabajaría como guionista y productora.

¿De qué trata Wonder woman 1984?

En esta nueva aventura ambientada en los años 80, Wonder woman deberá enfrentar a Cheetah, una villana clásica interpretada por Kristen Wiig. En la película también aparecerá Pedro Pascal como Max Lord,y Chris Pine como Steve Trevor, quien se creía muerto tras la primera entrega.

Se esperaba que la cinta se estrenara el próximo mes de junio, pero su lanzamiento fue pospuesto hasta agosto del mismo año, debido a la pandemia de coronavirus. ¿Te lo perderás?