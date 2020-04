Guardianes de la Galaxia Vol. 3: inesperado personaje se unirá a los héroes cósmicos

A pesar de que Marvel aún no ha anunciado oficialmente el desarrollo de la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia, James Gunn retomará su trabajo como director de la trilogía ni bien termine The Suicide Squad. De acuerdo con los reportes, la película será una parte importante de la Fase 5 del MCU, donde compartirá escenario con las secuelas de Capitana Marvel, Black Panther y Ant-Man.

Gunn ya ha dejado en claro que siempre pensó el proyecto de Guardianes de la Galaxia como un grupo de tres cintas, por lo que el Volumen 3 será el fin de los héroes cósmicos tal como los conoce el público. Incluso, la película mostraría una nueva alineación desde el inicio: la muerte de Yondu en la segunda parte de la saga dejó un vacío que será llenado por otro popular personaje de los cómics de Marvel.

Según información del medio especializado We Got This Covered, el argumento de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 girará en torno a Rocket Raccoon, quien será enviado en una misión para rastrear a los responsables de su creación. En su búsqueda, se le unirá un inesperado antihéroe que también fue objeto de los experimentos que dieron vida al Ranger Rocket.

Mira aquí el tráiler de Howard the Duck (1986):

Las fuentes de WGTC aseguran que se trata de Howard the Duck, el pato antropomórfico que hace su aparición en la escena post créditos del Volumen 2. Ambos personajes trabajarán de la mano para derrotar a sus creadores, consolidando a Howard como un Guardián más en el proceso.

James Gunn admitió en una oportunidad que la película que tuvo como protagonista en solitario a Howard the Duck no fue del todo buena, pero que siente una debilidad por él como cineasta. Esto llevaría al director a darle un rol mucho más importante en la aventura final del querido grupo de superhéroes de Marvel.