Guillermo del Toro regresa para Scary stories to tell in the dark 2

Con un presupuesto de $ 28 millones e ingresos por más de $ 100 millones, Scary stories to tell in the dark se convirtió en un éxito en la taquilla del año pasado. Por eso, la idea de que la película de terror basada en una historia creada por Guillermo del Toro obtenga una secuela era posible.

Meses atrás, se había confirmado que Scary stories to tell in the dark 2 se encontraba en marcha. Sin embargo, una actualización del medio especializado The Hollywood Reporter reveló que el cineasta mexicano se haría presente con un nuevo relato para la pantalla grande y que el director André Øvredal también regresaría a la dirección.

Aunque los detalles de la trama se mantienen aún en reserva, es probable que el guion vuelva a centrarse a Stella mientras trata de aprender más sobre el libro que desata los eventos de la primera película. Además, la protagonista intentará encontrar y rescatar a sus amigos capturados en la entrega original.

De acuerdo con THR, la secuela de Scary stories to tell in the dark adaptará más historias de las que tienen la firma del autor Alvin Schwartz. Así, los espectadores podrán ver nuevas aterradoras criaturas que se sumarán a las apariciones de ‘Harold el espantapájaros’ y ‘Pale Lady’.

Aunque la cinta se encuentra aún en sus primeras etapas de desarrollo, la confirmación de Guillermo del Toro y André Øvredal en el equipo sugiere que Scary stories to tell in the dark 2 vuelva a ser una de las favoritas en la taquilla y ante la crítica.