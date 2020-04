Guardianes de la Galaxia 3: James Gunn contó lo que pasará con Yondu en la película

Yondu (Michael Rooker) está muerto y parece que se va a quedar así. Un fanático de los Guardianes, ansioso por saber si el arquero de Centauri IV volvería alguna vez, recibió una respuesta honesta de James Gunn.

Esto ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas de Instagram que el director ofreció en diciembre. Según el cineasta favorito de los fanáticos, Yondu está muerto y no aparecerá en la tercera parte de Guardianes de la Galaxia.

“No a la vida, no”, respondió Gunn. “Si un personaje muere en mis películas, probablemente permanecerá muerto. Creo que las apuestas son importantes”.

La respuesta de James Gunn sobre el posible regreso de Yondu al UCM.

Si bien Yondu permanecerá muerto en la línea de tiempo actual del UCM, el director parece sugerir que tal vez una futura película de Guardianes podría presentar un flashback en donde el personaje sería el protagonista.

La amistad entre Gunn y Rooker es conocida. El cineasta ha mencionado que no estaba seguro si desea hacer otra película de Guardianes si el actor no estaba en el proyecto.

“Casi no hice Guardianes de la Galaxia Vol. 3 porque no había Michael Rooker y no pude ver hacer la película sin él. Significa mucho para mí y lo amo tanto”, comentó Gunn en una sesión de preguntas y respuestas en vivo en Facebook.