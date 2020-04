Parasite de Bong Joon-Ho rompe récords en su debut en streaming

El año pasado estuvo repleto de películas destacables como Joker, The irishman, Once upon a time in Hollywood y 1917, pero solo Parasite hizo historia en los premios Oscar y en números de taquilla mundial.

Sin embargo, su éxito está lejos de acabar. La cinta de Bong Joon-Ho se ha convertido en una de las mejores opciones para ver via streaming durante la cuarentena como medida de prevención contra la pandemia de coronavirus.

El aclamado filme coreano llegó a la plataforma Hulu el 9 de abril. Una semana semana después, el servicio dio a conocer que se trata de la película independiente o de idioma extranjero más transmitida entre todos los títulos disponibles en su catálogo.

En términos generales, Parasite es la segunda película más vista entre todos los títulos actualmente disponibles, dejando atrás Un Lugar en Silencio, Cómo Entrenar a tu Dragón 3, Transformers: El Último Caballero y Creed II: Defendiendo el Legado.

Cabe recordar que el título será adaptado en formato serie para la cadena de televisión HBO. El proyecto es uno de los más esperados de los fans, quienes no saben cómo los creadores podrán mejorar la obra original.

¿De qué trata Parasite?

Tanto Gi Taek como su familia están sin trabajo, pero su hijo mayor, Gi Woo, empieza a impartir clases particulares en la casa de los Park, las dos familias. Ambos tienen mucho en común pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos y entablan una relación de resultados imprevisibles.