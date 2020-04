The mandalorian: Rosario Dawson comenta sobre su papel como Ahsoka Tano

El universo de Star Wars cuenta con una gran variedad de aventuras que continúan asombrando a sus fans, luego de 43 años desde el estreno del Episodio IV.

Una de las últimas historias es The Mandalorian, la primera serie live action de la franquicia que planea superar las expectativas de los seguidores con su segunda temporada.

Una de las mayores sorpresas de la continuación será la aparición de Ahsoka Thano, la padawan jedi que participó en las guerras clon. Desde hace semanas, se creía que el personaje sería interpretado por Rosario Dawson, pero no sería del todo cierto.

“Eso no está confirmado aún, pero cuando suceda estaré muy feliz. Estoy muy emocionada por que eso se confirme en algún momento”, reveló la actriz, agregando que el soñado casting sería gracias a los fans.

Tras esto, también afirmó que su adición a la guerra de las galaxias no sería la única en la que desea participar. “Los dos universos, Star Trek y Star Wars. Si logro entrar en esos dos, te lo digo, hombre, eso es todo [...] Simplemente me retiraré”, finalizó.

Cabe resaltar que Ashley Eckstein, la actriz que dio vida al personaje en The clone wars, no pudo ocultar su descontento por no poder hacerse con el papel.

“Durante 14 años ha sido mi sueño interpretar a Ahsoka en todas sus formas [...] Continuaré siendo agradecida con las oportunidades que contribuyan a crear historias para ella", comentó en Instagram.