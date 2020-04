Rick y Morty incursionan en el mundo del cómic

Los fanáticos de Rick y Morty tienen razones suficientes para celebrar, ya que se anunció que el show contará con dos nuevos proyectos.

Sin embargo, estos no serán televisivos. La editorial Oni Press anunció que publicarán dos cómics que expandirán las aventuras de Rick y Morty.

La primera historia tendrá como título ‘Rick y Morty: Council of Ricks’ y será escrito por Jake Goldman e ilustrado por Philip Murphy.

El cómic contará cómo el Rick original es contratado para seguir a un grupo de Ricks falsos que han escapado de prisión. Estará disponible desde el 15 de abril.

El segundo proyecto será una miniserie de cinco números llamada ‘Rick and Morty: Go to Hell’, será escrita por Ryan Ferrier y con los dibujos de Constanza Oroza.

Esta historia nos mostrará cómo los personajes principales tendrán una aventura a través del inframundo y se publicará el 29 de abril.

Es así que nos queda Rick y Morty para rato, ya que también se confirmó que la serie contará con 70 capítulos más y se cree que podría estrenar una película en los próximos años.

Rick y Morty, título de los nuevos episodios de la cuarta temporada

Esta semana, varios medios como IGN han dado a conocer los nombres de los cinco capítulos que completarán la temporada y los compartimos a continuación:

Promortyus

Never Ricking Morty

Childrick of Mort

The Vat of Acid Episode

Star Mort Rickturn of the Jerri