Marvel: reboot de X-Men podría incluir sorpresivo cameo de un Avenger

Gracias a la compra de Fox, Disney puede devolverle a Marvel los derechos de los personajes que no cumplieron las expectativas del público cuando eran parte de las cintas del estudio. Una de ellas es Rogue, superheroína perteneciente al universo de los X-Men a quien la interpretación de Anna Paquin no le hizo honor a la Anna Marie D’Ancanto de los cómics.

Las últimas semanas se viralizaron especulaciones acerca de la posibilidad de que Rogue pueda aparecer en Capitana Marvel 2. Dado el estrecho vínculo entre ambos personajes, resultaría una opción viable para la compañía introducir a la mutante al MCU en la segunda salida en solitario de Carol Danvers.

Sin embargo, los planes podrían haber cambiado. Según información del medio especializado We Got This Covered, la casa cinematográfica cree que la trama de la secuela de Capitana Marvel se está “abarrotando demasiado” como para presentar a Rogue, por lo que invertiría los papeles.

Mira aquí el tráiler de Capitana Marvel:

De acuerdo con las fuentes de WGTC, el popular personaje interpretado por Brie Larson podría tener una aparición especial en el reinicio de los X-Men que prepara ‘La casa de las ideas’ y, a partir de allí, empezar la relación de los mutantes con el Universo Cinematográfico de Marvel.

En las historietas, Rogue aparece inicialmente como una enemiga de los pupilos de Charles Xavier. No obstante, un encuentro con Carol Danvers le permite absorber su personalidad y convertirse en una de las aliadas más reconocidas de los X-Men.