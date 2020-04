DC Comics: películas confirmadas en los próximos tres años

DC Comics y Warner Bros han luchado por construir el mismo tipo de universo cinematográfico que Marvel Studios, pero todo eso podría estar cambiando pronto.

Después del rotundo éxito de Joker, Warner Bros ha comenzado a trabajar en una era completamente nueva de películas que se alejen de la idea impuesta por el UCM.

De hecho, entre 2020 y 2022, se estrenarán una gran cantidad de películas como Shazam! 2, así que continuarán las aventuras de Billy Batson.

A continuación, te presentamos la lista con las películas que DC y Warner Bros tienen planeadas estrenar en los próximos tres años. Además, mostramos la sinopsis oficial de cada una.

Wonder Woman 1984 - fecha de estreno indefinida

En 1984, la princesa Diana entra en conflicto con dos enemigos formidables: Maxwell Lord y Cheetah, mientras trata la resurrección de su amor perdido, Steve Trevor. Chris Pine regresa, y Kristen Wiig y Pedro Pascal interpretan a los nuevos villanos.

Wonder Woman 1984

The Batman - 25 de junio de 2021

Dirigida por Matt Reeves, The Batman será una historia de detectives Noir con un conjunto de villanos que pondrán en aprietos al Hombre Murciélago. La cinta está protagonizada por Robert Pattinson.

.

The Suicide Squad - 6 de agosto de 2021

James Gunn dará una nueva versión de la historia de Suicide Squad, que contará con clasificación R.

Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney y Viola Davis regresan; Idris Elba, Taika Waititi, Nathan Fillion, Alice Braga, John Cena, Pete Davidson, Michael Rooker, David Dstmalchian, Sean Gunn, Peter Capaldi y muchos otros completan el elenco de película.

The Suicide Squad

Black Adam - 22 de diciembre de 2021

La película será un spin-off de Shazam y tendrá a Dwayne “The Rock” Johnson como protagonista. En los cómics, Black Adam es la contraparte malvada de Shazam y su principal enemigo.

Dwayne Johnson interpretará a Black Adam.

Shazam 2 - 1 de abril de 2022

La secuela se anunció oficialmente por parte de Warner Bros, aunque no se han revelado detalles. Se cree que Shazam 2 mostrará por primera vez a Black Adam.

Shazam 2 llegará a los cines para alegría de los fanáticos de DC Comics.

The Flash - 1 de julio de 2022

Después de meses de incertidumbre, se confirmó que Ezra Miller será Flash, su propia película en solitario. La cinta estará dirigida por el director de IT, Andy Muschietti. Aún no se han revelado detalles de la historia.

¿Ezra Miller dejará de ser The Flash? - Fuente: difusión

Aquaman 2 - 16 de diciembre de 2022

Jason Momoa, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II y Patrick Wilson regresan para la secuela del rey de los mares. Aunque no se ha revelado cuál será la trama, se cree que Aquaman podría asociarse con un equipo de héroes atlantes conocido como The Others.