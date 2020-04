Animales fantásticos 3: populares personajes de la saga original de Harry Potter aparecerían en la cinta

El video que evidencia la agresión de Ezra Miller a una fanática ha puesto al actor en el ojo de la tormenta. Si bien DC se encuentra evaluando su continuidad como The Flash, no parece ser el caso de las demás compañías con las que colabora.

Animales fantásticos, el spin-off de la saga de Harry Potter, aún tiene planes para el actor en su producción y sería parte clave para la siguiente entrega. Warner Bros. ya se ha enfrentado anteriormente a las críticas de sus fanáticos cuando incluyó a Johnny Depp, quien entonces enfrentaba una demanda por parte de Amber Heard, en Los crímenes de Grindelwald.

A pesar de todos los contratiempos que ha sufrido la nueva franquicia de películas, sumado a su poco éxito en comparación a las cintas del ‘Niño que vivió’, WB ya se encuentra trabajando en un plan para poder levantar la popularidad de la historia centrada en Newt Scamander.

Según información del medio especializado We Got This Covered, queridos personajes de la obra de J.K. Rowling podrían sumarse al elenco de Animales fantásticos 3. De acuerdo con los reportes de WGTC, la siguiente entrega protagonizada por Eddie Redmayne contará con la participación de Rubeus Hagrid y Tom Riddle en sus versiones más jóvenes.

La tercera parte de Animales fantásticos es voceada para ser crucial en el desarrollo de toda la saga, por lo que Warner Bros. apuntará a vincularla lo máximo posible con elementos del argumento original de Harry Potter y empezará por introducir al querido guardabosques de Hogwarts y a quien finalmente se convirtiera en Voldemort, el ‘Señor Tenebroso’.