Con o sin Joaquin Pheonix: WB ya planea próximas secuelas de Joker [VIDEO]

Luego de que Joker se convirtiera en una de las películas sensación del 2019, Warner Bros. no estaría dispuesto a desaprovechar todo el potencial de franquicia para DC que esconde la cinta de Todd Phillips.

La historia de Arthur Fleck se convirtió en la producción de clasificación R más taquillera de la historia y el estudio cinematográfico ha establecido como prioridad continuar con su legado cueste lo que cueste, según información del medio especializado We Got This Covered.

La primera intención de Warner Bros. es que Joaquin Phoenix vuelva a interpretar al príncipe payaso del crimen. Tras conseguir múltiples reconocimientos por su papel en Joker, dentro de los que destacan un BAFTA, un Globo de Oro y un Oscar al ‘Mejor actor’, es natural que la compañía haga todos sus esfuerzos por mantenerlo en sus filas.

Sin embargo, Phoenix ya había rechazado anteriormente la oportunidad de dar vida a Doctor Strange en el MCU, por lo que convertirse en la cara de una franquicia de superhéroes no estaría dentro de sus planes. Por eso, WB ya baraja cómo seguir explotando el proyecto Joker.

Mira aquí el tráiler de Joker:

De acuerdo con los reportes de WGTC, la compañía planea múltiples escenarios para la continuidad del Guasón. Si Phoenix decide no seguir adelante con el papel, WB cambiará su enfoque hacia un nuevo personaje inspirado por el mismo Arthur Fleck, que se adentraría en el mundo del crimen de DC. De esta manera, Warner Bros. reforzaría una línea de películas de clasificación R paralela a una más orientada hacia un público familiar.