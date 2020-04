Supervivientes 2020: todo lo que sucedió en la Gala 7

Una gala más de Supervivientes llegó a las pantallas de Telecinco. Antonio Pavón tuvo que abandonar el reality tras el último informe médico.

En el plató, las cosas se pusieron intensas para Adara, quien abandonó el set durante la publicidad. Los nominados de la noche fueron Ferre, José Antonio Avilés, Fani y Hugo.

Supervivientes 2020: Gala 7

Jorge Javier Vázquez anuncia que Antonio Pavón debe abandonar el concurso por motivos médicos. “Está bien pero los médicos aconsejan su regreso a España”.

⚡️ “Pavón abandona el concurso por recomendación médica y los 'desvalidos' vuelven a convertirse en concursantes de pleno derecho en #SVGala7” https://t.co/m5sHek3YXF — Supervivientes (@Supervivientes) April 2, 2020

Pavón pidió quedarse en el programa, al ver su tristeza y decepción, el presentador le dio un notición: “No vamos a jugar con la salud pero me están diciendo el director por el pinganillo que, si fuera posible, te invitamos a participar en la edición el año que viene”.

Él acepta con máxima felicidad y motivación para volver el año que viene.

El rostro de Pavón al enterarse de su posible participación en el próximo Spervivientes.

Tras superar la prueba de apnea, Nyno y Barranco se han convertido en líderes de los grupos. Los ‘Mortales’ ahora vivirán en Cayo Paloma después de ganar la prueba de localización.

Adara Molinero estuvo en el plató para defender a su madre, Elena. Jorge Javier le preguntó por la ruptura con Gianmarco Onestini. La ganadora de ‘GH VIP 7’ dijo, con lágrimas en los ojos: “estoy destrozada y fatal”.

📽️ Adara rompe su silencio en el plató de #Supervivientes2020 tras su situación sentimental #SVGala7 https://t.co/mSIt5jFYZZ — Supervivientes (@Supervivientes) April 2, 2020

¡Debate sobre el ‘twerking’!. Rocío Flores sorprendió a sus compañeros con unos movimientos de ‘twerking’.

En el plató, Antonio David, el padre de Rocío, aseguraba que en su casa la superviviente no hace ese baile porque está “prohibido”: “El reggaetón y el twerking han hecho mucho daño a la música”, mencionó.

Elena ha tenido una semana muy complicada con Avilés. Este arremetió contra Elena y la acusa de hablar mal a sus espaldas.

Barranco: “Elena no me ha fallado en ningún momento y Avilés me ha fallado dos veces”

Avilés, a Elena: "Estoy cansado de que seas una metemierdas entre mis amigos y yo" https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala7 pic.twitter.com/QLE9EcwPFv — Supervivientes (@Supervivientes) April 2, 2020

Los espectadores decidieron que el concursante eliminado sea: Fani. La superviviente pasó a formar parte del grupo de ‘los desvalidos’. El equipo pasó a ser concursantes de pleno derecho siendo ‘los siervos’.

Ivana y Fani se enfrentan en su reencuentro en la Palapa. Las supervivientes no pueden ni verse. Fani le pide que no mencione a su hijo e Ivana le acusa de altiva.

Momentos después, Fani sufre un fuerte ataque de nervios por el encontronazo.

Fani ha sufrido un ataque de ansiedad tras su discusión con Ivana https://t.co/0FBgMITz9P #SVGala7 pic.twitter.com/y5ujQNjxla — Supervivientes (@Supervivientes) April 2, 2020

Yiya vuelve dando caña a la Palapa y se enfrenta con Rocío Flores y José Antonio Avilés.

Hugo se sincera sobre su ruptura con Adara tras escuchar unas palabras de Elena sobre él. Según este, fue Adara la que siempre quiso retomar la relación.

Adara responde a las declaraciones de Hugo y tiene un altercado con Carolina Sobe. Le acusa de invertarse la información en lo que a ella y Rodrigo Fuertes se refiere.

Supervivientes 2020: primer juego de localización

Hugo Sierra y Ferre disfrutaron de una noche de superlujo tras ganar una recompensa individual en ‘SV: Tierra de nadie’.

Ferre y Hugo disfrutan de una noche de lujo tras ganar la prueba de recompensa https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala7 pic.twitter.com/Fn0GXmIP5y — Supervivientes (@Supervivientes) April 2, 2020

Los supervivientes juegan por el liderazgo en una prueba de apnea. Barranco será esta semana el líder de los mortales y Nyno el de los siervos.

Supervivientes 2020: nuevos nominados

Fueron dos nominados por el equipo de los mortales y dos por el equipo de los siervos.

Los nominados de la semana son José Antonio Avilés, Ferre, Fani y Hugo.

¡Nominaciones en los MORTALES!



❌ Avilés nominado del grupo

❌ Ferre nominado del líderhttps://t.co/0FBgMJbayp #SVGala7 pic.twitter.com/grI261Pgcj — Supervivientes (@Supervivientes) April 2, 2020