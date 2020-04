El impacto del coronavirus en la industria del cine: estudio revela dramáticas consecuencias

Son tiempos duros para la industria del cine en todo el mundo debido a la propagación de la pandemia por coronavirus. Esto ha ocasionado que diversas cadenas cierren sus puertas y que importantes producciones tengan que suspender sus rodajes.

El más alarmante de los escenarios señala que la situación comenzará a normalizarse a partir de octubre; sin embargo, las personas no andan muy preocupadas por retornar a las salas de entretenimiento. Al menos no mientras no se ofrezcan las garantías necesarias de salubridad.

Según Performance Research en Variety, así las cadenas vuelvan a abrir sus puertas al público, las personas no acudirán de inmediato. El miedo instaurado por el COVID-19 no les permitirá salir a las calles al primer anuncio, lo que ya se puede ir viendo China, donde se intentó regresar a la vida normal y la movilidad de las personas trajo más casos de contagio.

Dicho estudio encuestó a 1000 ciudadanos en Estados Unidos, y de este universo, un 44 % de los abordados revelaron que no tienen interés en volver a la vida pública así se declaren los territorios como seguros. Pero lo anterior es tan solo una visión general, las cosas se ponen todavía más difíciles para las cadenas de cine.

Las cifras empeoran en este punto, pues se reporta que a un 49 % de los encuestados le tomaría “varios meses” o “tal vez nunca” el regresar al consumo de cine tal y como se observó antes de que estallara la pandemia.

Otro 28 % comentó que después de la crisis sanitaria visitarán los cines con mucho menos frecuencia, sin importar que las autoridades los declaren como sitios seguros. Tan solo el 15 % admitió estar dispuesto a ir al cine más que antes, mientras que el 58 % aseguró que una vez pasada la contingencia se incorporarán a las visitas regulares.