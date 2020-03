Steven Spielberg calificó de “crimen contra el cine” que Vin Diesel no haya dirigido más

Si bien muchas personas reconocen a Vin Diesel por sus arriesgados papeles en diversas películas de acción, su talento para la dirección no ha pasado desapercibido. El protagonista principal de la saga de Rápidos y Furiosos cuenta con una compañía productora con la que ya ha trabajado en varios proyectos.

Lo que pocos saben es que la carrera de Diesel empezó con el corto Multi-Facial y el largometraje Strays, producciones en las que fue guionista y director. Estos fueron sus primeros pasos en Hollywood y le valieron la atención de uno de los cineastas más famosos de todos los tiempos: Steven Spielberg.

Ahora, más de veinte años después de su primera colaboración en Rescatando al soldado Ryan, la estrella de Rápidos y Furiosos reveló para el medio especializado Movieweb que hace poco tuvo comunicación con el realizador. Según Diesel, le reprochó por no haber dirigido más películas.

“Hablando de Steven Spielberg, lo vi recientemente y me dijo: ‘Cuando escribí el papel para ti en Rescatando al soldado Ryan, obviamente estaba empleando al actor, pero también estaba defendiendo en secreto al director que llevas dentro y tú no has dirigido lo suficiente’", confesó el actor.

Mira aquí el tráiler de Los Bandoleros:

De acuerdo con Spielberg, el que no haya más películas con la firma de Vin Diesel “es un crimen para el cine”. El popular ‘Toretto’ se permitió reflexionar sobre lo conversado con su colega y acotó: “No he dirigido lo suficiente”.

La última vez que Diesel se sentó en la silla de dirección de un proyecto fue en el rodaje de Los Bandoleros, cortometraje simultáneo a la cuarta entrega de Rápidos y Furiosos.