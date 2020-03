Marvel: informes revelan vínculo de Black Widow con The Falcon and The Winter Soldier

El Universo Cinematográfico de Marvel se ha consolidado como uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años. El enlace entre producción y producción hace posible que la narrativa del UCM llegue a tener picos tan altos como la batalla final contra Thanos en Avengers: Endgame.

Justamente, la compañía apelará a vincular sus próximas películas y series y, para esto, empezará con Black Widow. La cinta que marcará el inicio de la fase 4 tendría una relación clave con The Falcon y The Winter Soldier, la nueva miniserie de Disney Plus.

Así lo reveló el medio especializado We Got This Covered. Si bien se sabía que ambas producciones estarían emparentadas por la presencia de Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh, en The Falcon and the Winter Soldier, el blog establece que algunos puntos de la trama fortalecerían su conexión.

Mira el tráiler de Black Widow:

De acuerdo con las fuentes de WGTC, Thaddeus Ross, alter ego de Thunderbolt Ross, sería la clave. En Black Widow, el Guardián Rojo de David Harbour usa el suero del ‘súper soldado’ para convertirse en el equivalente ruso del Capitán América.

Sin embargo, la sustancia caerá en manos de Ross, quien lo usa en John Walker, interpretado por Wyatt Russell, en The Falcon and The Winter Soldier. Este giro en el argumento haría finalmente posible la sucesión en el legado del Capitán América: la introducción del suero crea la oportunidad de que termine en manos de Sam Wilson y que asuma el cargo dejado por Steve Rogers.