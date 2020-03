The Mandalorian 2: actriz original de Ahsoka Tano lamenta no interpretar al personaje

El universo de Star Wars es uno de los más importantes en la ciencia ficción, ya que cuenta con una gran variedad de aventuras y personajes. Luego de 43 años tras el estreno del Episodio IV, la franquicia continúa sorprendiendo a sus fans con nuevas historias.

Una de estas es The Mandalorian, la primera serie live action de la saga cuyo éxito ha dado pie a una segunda temporada. En la continuación, conoceremos el destino de los protagonistas pero también veremos la incursión de nombres familiares como Thsoka Tano, interpretada por Rosario Dawson.

Si bien el fichaje ha sido motivo de alegría para los fans, la actriz original que dio vida al personaje en The clone wars no pudo ocultar su descontento por no poder hacerse con el papel. “Durante 14 años ha sido mi sueño interpretar a Ahsoka en todas sus formas”, comentó Ashley Eckstein en Instagram.

“Continuaré siendo agradecida con las oportunidades que contribuyan a crear historias para ella y siempre estaré feliz de ver que su legado continúe. Solo soy un miembro de un increíblemente talentoso equipo de personas que han traído a Ahsoka Tano a la vida”, finalizó.

¿Quién es Ahsoka Tano?

Apodada por su Maestro como Sabionda, Chulita o Mocosa, fue una Padawan Jedi togruta que, tras las Guerras Clon, ayudó a establecer una red de células rebeldes para combatir al Imperio Galáctico.

Ahsoka apareció por primera vez en la película de animación de The clone wars en 2008. Si bien al inicio no convenció a los fans, se convirtió en un personaje recurrente y aclamado en el transcurso de la serie animada.