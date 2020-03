Los Simpson no predijeron el coronavirus: las imágenes difundidas son falsas

Hace unos días se hicieron virales comentarios e imágenes de Los Simpson en los que se mostraba una supuesta predicción del coronavirus. Sin embargo, se trata de información manipulada.

En las imágenes aparecen un par de trabajadores con rasgos asiáticos que tosen sobre unas cajas. Estos paquetes son enviados internacionalmente y llegan a Springfield, en donde muchos usuarios abren el producto y se infectan con la enfermedad.

Las imágenes difundidas corresponden a un capítulo de la temporada 4 del año 1993. Pero no se trata del coronavirus, si no de la enfermedad Osaka Flu. Además, queda explícito que la ciudad se ubica en Japón y no en China, como algunos usuarios quisieron evidenciar para aumentar el ánimo de similitud.

Otra imagen compartida en las redes sociales fue cuando el presentador Kent Brockman está informando las noticias y en la parte posterior se lee la palabra coronavirus junto a un felino. Sin embargo, el término fue colocado en edición.

Imagen original. Foto: Fox

Se trata de un episodio de la temporada 22, estrenada en 2010. En el capítulo de Los Simpson, los medios de comunicación buscan crear una crisis en salud pública. En tal sentido, difunden sobre una nueva enfermedad llamada la “gripe de gato doméstico”.

En los más de 650 capítulos emitidos de la serie han habido algunas casualidades con la realidad. Los smartwatches, los autos sin conducir, el ébola y la presidencia de Donald Trump aparecen en algunas escenas de sus emisiones.