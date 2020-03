The Last of Us: se reveló la fecha de producción de la serie de HBO

The Last of Us, conocido videojuego de PlayStation, tendrá una serie que se emitirá a través de la señal de HBO. Así lo confirmó la cadena estadounidense a través de su cuenta oficial de Twitter.

El show mostrará como los seres humanos sobreviven en un mundo devastado por el virus Cordyceps, el cual convierte a las personas en los temibles ‘chasqueadores’.

PUEDES VER Batman: revelan el final oculto en donde Jason Todd sobrevivía en el cómic

Sin embargo, las criaturas no serás la únicas amenazas, ya que también existen grupos de saqueadores que asaltan a viajeros o pequeños asentamientos.

A pesar que aún no se confirma la fecha de estreno, si se sabe cuando comenzará el rodaje de la serie exclusiva de HBO.

The Last of Us tendrá una serie que se emitirá por HBO.

Craig Mazin, productor del show, reveló en el último episodio de su podcast Scriptnotes, que el rodaje de The Last of Us no podrá comenzar hasta que el creador de la franquicia y co-escritor del show, Neil Druckman, se libere del trabajo que implica la segunda parte del videojuego.

PUEDES VER The Falcon and the Winter Soldier: producción se suspende debido al coronavirus

“No podemos comenzar con eso de inmediato porque aún están terminando el segundo juego, pero muy pronto. Hemos estado hablando acerca de eso por meses e inventando pequeños planes y cosas. Pero vamos a entrar de lleno, honestamente bastante pronto, justo en cuanto terminen su trabajo final con la secuela. Así que con suerte vendrán más noticias emocionantes de ese frente porque es algo que ambos estamos motivados por ver en televisión”, indicó Mazin.

The Last of Us 2 se lanzará a las tiendas el 29 de mayo de 2020, por lo que es probable que el inicio de producción de la serie sea en abril o junio.