Disney estrenará documental sobre los Beatles, dirigido por Peter Jackson

Disney adquirió los derechos de distribución a nivel mundial del documental de los Beatles realizado por el aclamado cineasta Peter Jackson.

La película mostrará la camaradería y el humor de la realización del álbum de estudio Let It Be de la legendaria banda, así como su último concierto en vivo como grupo: la icónica actuación en la azotea en Savile Row de Londres.

The Beatles: Get Back será estrenada los Estados Unidos y Canadá el 4 de septiembre de 2020. Las fechas para el lanzamiento global de la película serán anunciadas próximamente.

La cinta será un documental dirigido por Peter Jackson, tres veces ganador de un premio Oscar por realizar la trilogía de El señor de los anillos.

El documental presentará archivos filmados por Michael Lindsay-Hogg en 1969 y con 140 horas de grabaciones de audio casi nunca escuchadas de las sesiones del álbum Let It Be.

El contenido ha sido restaurado por Park Road Post Production de Wellington, Nueva Zelanda, y es editado por Jabez Olssen, quien colaboró con Jackson en They Shall Not Grow Old de 2018.

Peter Jackson habló sobre The Beatles: Get Back e indicó que se siente emocionado por trabajar en una producción que esté ligada con los Beatles.

“Trabajar en este proyecto ha sido un descubrimiento alegre. He tenido el privilegio de ser una mosca en la pared mientras la banda más grande de todos los tiempos trabaja, toca y crea obras maestras. Estoy encantado de que Disney sea nuestro distribuidor. No hay nadie mejor para que nuestra película sea vista por el mayor número de personas", declaró emocionado el director neozelandés.