Power Rangers: Red Ranger sería una mujer en el reinicio de la cinta

Después del poco recibimiento que tuvo la película Power Rangers de 2017, Paramount estaría preparando un reinicio de la cinta.

En aquella producción, el público alabó cómo el director manejó el tema de la inclusión, al identificar a la Yellow Ranger como parte de la comunidad LGTBI.

Sin embargo, la probable reanudación podría mostrarnos al equipo liderado por una mujer. Según informó la web We Got This Covered, el Red Ranger podría ser una chica.

A pesar que había planes para reimaginar a Tommy Oliver, el Ranger Verde, como mujer en la secuela de la película de 2017, esta idea quedó descartada al cancelar la cinta.

Una Ranger Roja femenina sería algo novedoso para la franquicia, ya que desde su estreno en 1993 el equipo siempre ha sido liderado por un hombre.

Es verdad que en la serie hubo dos Red Ranger femeninas de apoyo, pero una ya no pertenecía al equipo (SPD), mientras que la otra apareció durante cinco episodios (Super Samurai).

Ninguna de las dos era líder de equipo, algo que se vería en la próxima película que planea Saban. La historia de la cinta aún no está planteada, pero es posible que adapten nuevamente la primera temporada, considerada como la más popular de la franquicia.

Miles de fanáticos desean que los rangers originales aparezcan como cameo y no solo se presente a Jason David Frank como Tommy Oliver.

La maldición del Power Ranger rojo es un mito que recorre Internet.

Más noticias